В украинский прокат фильм выйдет 17 июля 2025 года.

Кинокомпания Paramount Animation представила трейлер анимационного семейного фильма "Смурфы" (Smurfs), основанного на одноименной серии комиксов бельгийского автора Пейо.

Мультфильм станет очередным перезапуском серии фильмов "Смурфики", выходивших в США в 2010-х годах. Также комиксы экранизировались на своей родине в Бельгии в 1960-х и 1970-х годах.

По сюжету нового фильма, когда Папу Смурфа таинственно похищают коварные колдуны Разамель и Гаргамель, его дочь Смурфетка берет на себя ответственность и возглавляет Смурфиков в новом увлекательном приключении, чтобы освободить его. Вместе с новыми друзьями Смурфики должны выяснить, что именно определяет их судьбу, чтобы спасти Вселенную.

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Снял мультфильм американский режиссер Крис Миллер ("Шрек 3", "Кот в сапогах").

В оригинальной версии главных героев озвучили такие звезды Голливуда, как певица Рианна ("Морской бой", "Восемь подруг Оушена"), Курт Рассел ("За бортом", "Омерзительная восьмерка", франшиза "Форсаж"), Джеймс Корден ("Кошки", "Кролик Петрик"), Ник Офферман (сериалы "Парки и зоны отдыха", "Фарго", "Последние из нас"), Сандра О (сериалы "Убивая Еву", "Анатомия Грей"), Наташа Лионне (сериалы "Оранжевый – хит сезона", "Покерфейс") и другие.

Как сообщила пресс-служба B&H film distribution, в украинский прокат фильм выйдет 17 июля 2025 года.

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