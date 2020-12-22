Съемки фильма "Атлантида"

Комитет Национальной премии имени Тараса Шевченко определил короткий список претендентов, которые могут получить Шевченковскую премию в 2021 году. 

Результаты тайного голосования опубликованы на официальном сайте премии.

Читайте такжеФильм "Атлантида" и книга о деле Стуса: объявлены номинанты Шевченковской премии 2021-гоЛитература

  • Елена Герасимьюк - книга стихов "Тюремная песня",
  • Оксана Луцишина - роман "Иван и Феба",
  • Василий Махно - роман "Вечный календарь",
  • Владимир Рафеенко - роман "Мондегрин" (песни о смерти и любви).

Публицистика, журналистика

  • Станислав Асеев - книга эссе "В изоляции",
  • Елена Белозерская-Воронова (Белозерская) - книга "Дневник нелегального солдата",
  • Вахтанг Кипиани - книга "Дело Василия Стуса".
Фото УНИАН

Музыкальное искусство

  • Александра Андрусик, Евгений Шимальський, Екатерина Сула (Музыкальное агентство УХО) - цикл "Архитектура голоса",
  • Александр Козаренко (Пианист) - цикл концертов: Фортепианная музыка Николая Лысенко в исполнении Александра Козаренко, Фортепианная музыка Анатолия Кос-Анатольского в исполнении Александра Козаренко, Фортепианная музыка Бориса Лятошинского в исполнении Александра Козаренко.

Визуальное искусство

  • Матвей Вайсберг (художник), Елена Живкова (Куратор) - выставка "Матвей Вайсберг в музее Ханенко",
  • Борис Михайлов (художник) - видеопроекция и фотоинсталляции "Испытания смертью",
  • Василий Семенюк (художник) - графическое оформление книги Кобзар, цикл живописно-графических произведений Мой Шевченко,
  • Анатолий Федирко (художник) - арт-проект "Арт фабрика им. prof. К.Малевича".

Киноискусство

  • Валентин Васянович, Владлен Одуденко - фильм "Атлантида",
Кадр из фильма "Атлантида"
  • Наталья Ворожбит - фильм "Плохие дороги".

Театральное искусство

  • Андрей Белоус, Нина Колесникова, Усеин Бекиров, Борис Орлов - спектакль "Шинель" по повести Николая Гоголя, Киевский национальный академический Молодой театр,
  • Василий Вовкун, Иван Небесный, Анна Ипатьева - опера "Лис Никита" Ивана Небесного, Львовский оперный театр,
  • Евгений Лавренчук - опера LaTraviata, Одесский национальный академический театр оперы и балета,
Спектакль Verba / фото ft.org.ua
  • Сергей Маслобойщиков, Наталья Рудюк, Александр Бегма - спектакль Verba по мотивам драмы-феерии Леси Украинки Лесная песня, Национальный академический драматический театр имени Ивана Франко.

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Автор: Катерина Шварц