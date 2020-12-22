Съемки фильма "Атлантида"
Комитет Национальной премии имени Тараса Шевченко определил короткий список претендентов, которые могут получить Шевченковскую премию в 2021 году.
Результаты тайного голосования опубликованы на официальном сайте премии.
Читайте такжеФильм "Атлантида" и книга о деле Стуса: объявлены номинанты Шевченковской премии 2021-гоЛитература
- Елена Герасимьюк - книга стихов "Тюремная песня",
- Оксана Луцишина - роман "Иван и Феба",
- Василий Махно - роман "Вечный календарь",
- Владимир Рафеенко - роман "Мондегрин" (песни о смерти и любви).
Публицистика, журналистика
- Станислав Асеев - книга эссе "В изоляции",
- Елена Белозерская-Воронова (Белозерская) - книга "Дневник нелегального солдата",
- Вахтанг Кипиани - книга "Дело Василия Стуса".
Фото УНИАН
Музыкальное искусство
- Александра Андрусик, Евгений Шимальський, Екатерина Сула (Музыкальное агентство УХО) - цикл "Архитектура голоса",
- Александр Козаренко (Пианист) - цикл концертов: Фортепианная музыка Николая Лысенко в исполнении Александра Козаренко, Фортепианная музыка Анатолия Кос-Анатольского в исполнении Александра Козаренко, Фортепианная музыка Бориса Лятошинского в исполнении Александра Козаренко.
Визуальное искусство
- Матвей Вайсберг (художник), Елена Живкова (Куратор) - выставка "Матвей Вайсберг в музее Ханенко",
- Борис Михайлов (художник) - видеопроекция и фотоинсталляции "Испытания смертью",
- Василий Семенюк (художник) - графическое оформление книги Кобзар, цикл живописно-графических произведений Мой Шевченко,
- Анатолий Федирко (художник) - арт-проект "Арт фабрика им. prof. К.Малевича".
Киноискусство
- Валентин Васянович, Владлен Одуденко - фильм "Атлантида",
Кадр из фильма "Атлантида"
- Наталья Ворожбит - фильм "Плохие дороги".
Театральное искусство
- Андрей Белоус, Нина Колесникова, Усеин Бекиров, Борис Орлов - спектакль "Шинель" по повести Николая Гоголя, Киевский национальный академический Молодой театр,
- Василий Вовкун, Иван Небесный, Анна Ипатьева - опера "Лис Никита" Ивана Небесного, Львовский оперный театр,
- Евгений Лавренчук - опера LaTraviata, Одесский национальный академический театр оперы и балета,
Спектакль Verba / фото ft.org.ua
- Сергей Маслобойщиков, Наталья Рудюк, Александр Бегма - спектакль Verba по мотивам драмы-феерии Леси Украинки Лесная песня, Национальный академический драматический театр имени Ивана Франко.
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