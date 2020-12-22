Кто получит Шевченковскую премию 2021: определен короткий список претендентов

Третий тур конкурса запланирован на февраль следующего года.

Комитет Национальной премии имени Тараса Шевченко определил короткий список претендентов, которые могут получить Шевченковскую премию в 2021 году. Результаты тайного голосования опубликованы на официальном сайте премии. Читайте также Фильм "Атлантида" и книга о деле Стуса: объявлены номинанты Шевченковской премии 2021-го Литература Елена Герасимьюк - книга стихов "Тюремная песня",

Оксана Луцишина - роман "Иван и Феба",

Василий Махно - роман "Вечный календарь",

Владимир Рафеенко - роман "Мондегрин" (песни о смерти и любви). Публицистика, журналистика Станислав Асеев - книга эссе "В изоляции",

Елена Белозерская-Воронова (Белозерская) - книга "Дневник нелегального солдата",

Вахтанг Кипиани - книга "Дело Василия Стуса". Музыкальное искусство Александра Андрусик, Евгений Шимальський, Екатерина Сула (Музыкальное агентство УХО) - цикл "Архитектура голоса",

Александр Козаренко (Пианист) - цикл концертов: Фортепианная музыка Николая Лысенко в исполнении Александра Козаренко, Фортепианная музыка Анатолия Кос-Анатольского в исполнении Александра Козаренко, Фортепианная музыка Бориса Лятошинского в исполнении Александра Козаренко. Визуальное искусство Матвей Вайсберг (художник), Елена Живкова (Куратор) - выставка "Матвей Вайсберг в музее Ханенко",

Борис Михайлов (художник) - видеопроекция и фотоинсталляции "Испытания смертью",

Василий Семенюк (художник) - графическое оформление книги Кобзар, цикл живописно-графических произведений Мой Шевченко,

Анатолий Федирко (художник) - арт-проект "Арт фабрика им. prof. К.Малевича". Киноискусство Валентин Васянович, Владлен Одуденко - фильм "Атлантида", Наталья Ворожбит - фильм "Плохие дороги". Театральное искусство Андрей Белоус, Нина Колесникова, Усеин Бекиров, Борис Орлов - спектакль "Шинель" по повести Николая Гоголя, Киевский национальный академический Молодой театр,

Василий Вовкун, Иван Небесный, Анна Ипатьева - опера "Лис Никита" Ивана Небесного, Львовский оперный театр,

Евгений Лавренчук - опера LaTraviata, Одесский национальный академический театр оперы и балета, Сергей Маслобойщиков, Наталья Рудюк, Александр Бегма - спектакль Verba по мотивам драмы-феерии Леси Украинки Лесная песня, Национальный академический драматический театр имени Ивана Франко. Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram Автор: Катерина Шварц

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