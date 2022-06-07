Сериал расскажет о годах обучения Уэнсдэй из той самой "семейки Аддамс" в академии Nevermore.

Стриминговый сервис Netflix опубликовал первый тизер комедийного сериала "Уэнсдэй" (Wednesday), шоуранером которого является американский режиссер Тим Бертон.

Ролик был опубликован на YouTube-канале Netflix.

Уже известно, что сериал расскажет о годах обучения Уэнсдэй из той самой "семейки Аддамс" в академии Nevermore. Попутно с учебой подросшая дочь семейства разгадывает разного рода тайны, используя свои экстрасенсорные способности. Однажды Уэнсдэй сталкивается с загадкой 25-летней давности, связанной с ее семьей.

Главную роль в сериале исполняет 19-летняя Дженна Ортега, которую зрители могли видеть в недавнем перезапуске "Крика", а также во втором сезоне сериала "Ты". Роль Мортиши Аддамс исполнит Кэтрин Зета-Джонс ("Чикаго", "Двенадцать друзей Оушена", "Маска Зорро"), а Гомеса Аддамса – Луис Гусман ("Нарко", "Как преуспеть в Америке").

Выход сериала "Уэнсдэй" запланирован на конец 2022 года.

Вас также могут заинтересовать новости: