Новые серии будут доступны 15 января 2021 года / Скриншот

Netflix анонсировал выход новых эпизодов комедийного анимационного сериала «Разочарование».

Читайте такжеDisney показал трейлер нового мультсериала "Удивительный мир Микки Мауса"Трейлер новой части опубликован на YouTube-канале Netflix.

Так, третья часть сериала выйдет 15 января 2021 года. 

Сериал рассказывает о принцессе-алкоголичке Бин, её эльфе-компаньоне Эльфо и «личном демоне» Люцике, которые живут в средневековом королевстве Дримландия.

«Разочарование» - американский фэнтезийный мультсериал для взрослой аудитории, созданный автором «Симпсонов» и «Футурамы» Мэттом Грейнингом. 

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Автор: Людмила Жерновская