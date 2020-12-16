Netflix анонсировал выход новых эпизодов комедийного анимационного сериала «Разочарование».
Читайте такжеDisney показал трейлер нового мультсериала "Удивительный мир Микки Мауса"Трейлер новой части опубликован на YouTube-канале Netflix.
Так, третья часть сериала выйдет 15 января 2021 года.
Сериал рассказывает о принцессе-алкоголичке Бин, её эльфе-компаньоне Эльфо и «личном демоне» Люцике, которые живут в средневековом королевстве Дримландия.
«Разочарование» - американский фэнтезийный мультсериал для взрослой аудитории, созданный автором «Симпсонов» и «Футурамы» Мэттом Грейнингом.
Вам может быть интересно
- "Леденящие душу приключения Сабрины": Netflix опубликовал трейлер финального сезона (видео)
- Звезда "Дивергента" будет ловить серийного убийцу в новом остросюжетном триллере
- "Шрек" и "Темный рыцарь" признаны национальным достоянием США
- Акции Facebook, Tesla, Netflix, Microsoft и Visa допустили к обращению в Украине
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram