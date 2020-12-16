Netflix опубликовал трейлер нового сезона мультсериала "Разочарование" (видео)

Сериал рассказывает о принцессе-алкоголичке Бин, её эльфе-компаньоне Эльфо и «личном демоне» Люцике.

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