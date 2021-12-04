Ранее Скотт обвинил в плохих кассовых сборах "последней дуэли" равнодушных миллениалов.

Британский кинорежиссер Ридли Скотт ("Дом Гуччи") не выдержал замечаний российского кинокритика Антона Долина по фильму "Последняя дуэль" и послал россиянина "на три буквы".

Об этом пишет Aroged.

Скотту не понравилось, что Долин назвал "Последнюю дуэль" более реалистичной лентой, чем "Царство Небесное" и "Робин Гуд".

"Это очень реалистичный фильм. Даже больше, чем "Царство Небесное" или "Робин Гуд", если мы говорим о вашем творчестве", – высказался россиянин.

Скотт вдруг его перебил спокойным тоном: "Окей, пошли вы н ***. Спасибо, пошли вы н***. Извините".

Читайте такжеБритни Спирс - 40: вспоминаем лучшие клипы легендарной поп-дивыВ Facebook Долин объяснил свое замечание насчет работ Скотта: "Просто сказал, что новый фильм круче старого, он обиделся за старый".

Раньше Скотт обвинил в плохих кассовых сборах "Последней дуэли" равнодушных миллениалов: "Я думаю, что все сводится к тому, что у нас сегодня есть аудитория, воспитанная на этих проклятых мобильных телефонах. Миллениалы ничему не будут учиться, если это им не подскажут".

Историческая драма по мотивам книги Эрика Джегера "Последняя дуэль", в которой сыграли Мэтт Деймон, Адам Драйвер, Джоди Комер и Бен Аффлек, вышла на широкие экраны в октябре 2021 года.

В центре сюжета – последний судебный поединок в Европе, когда правоту истца или ответчика решала победа в бою: он состоялся в Париже в 1386 году, в присутствии короля Карла VI, и был подробно описан придворным хронистом Жаном Фруассаром.

Сражались рыцари Жан де Карруж и Жак Ле Гри; первый обвинял второго в изнасиловании своей жены Маргариты, а тот все отрицал. Материалы судебного процесса позволили калифорнийскому историку Эрику Джегеру написать об этом книгу, а Деймону и Аффлеку – адаптировать текст в сценарий.

Кинокритики называют "Последнюю дуэль" удачной итоговой работой легендарного Ридли Скотта и советуют просмотреть ленту даже тем, кто до сих пор не имел возможности лучше познакомиться с творчеством режиссера.

Фильм построен по принципу "Расьомона" Акиры Куросавы, когда с разных точек зрения рассказывалась история изнасилования и соперничества двух мужчин-воинов.

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Автор: Виолетта Орлова