В украинский прокат фильм с Николасом Кейджем и Николасом Холтом в главных ролях выйдет 13 апреля 2023 года.

Вышел финальный трейлер комедийного хоррора "Ренфилд" (Renfield) о слуге графа Дракулы.

В новом ролике показали чуть больше кадров с Николасом Кейджем ("Дикие сердцем", "Призрачный гонщик", "Оружейный барон", "Невыносимая тяжесть огромного таланта") в роли самого известного вампира графа Дракулы.

Также из финального трейлера зрители узнали, что Ренфилд, роль которого исполняет Николас Холт (франшиза "Люди Икс", "Тепло наших тел", "Безумный Макс: Дорога ярости", "Фаворитка", "Меню"), работает на Дракулу уже почти 100 лет, и он ненавидит свою работу. Он мечтает о свободе, но восстать против своего хозяина решается лишь после встречи с полицейской Ребеккой – ее роль досталась Аквафине ("Восемь подруг Оушена", "Безумно богатые азиаты", "Шан-Чи и Легенда десяти колец"). Впрочем, оказывается, что вырваться из лап Дракулы совсем нелегко.

Режиссером фильма выступил Крис МакКей, который до этого снял фильмы "Лего Фильм: Бэтмен" и "Война будущего". Также он снял первые три сезона пародийного мультсериала "Робоцып".

В украинский прокат фильм "Ренфилд" выйдет 13 апреля 2023 года.

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