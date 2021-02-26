Премьера нового сезона сериала состоится 28 апреля.

Стриминговый сервис Hulu представил новый тизер четвертого сезона сериала-антиутопии "Рассказ служанки".Читайте такжеПоявился первый кадр со съемок третьей части "Пацанов"

Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале Hulu. В ролике впервые можно увидеть кадры из грядущих эпизодов шоу.

"Джун (главная героиня сериала в исполнении Элизабет Мосс, - УНИАН.) наносит ответный удар по Галааду, но риск, на который она идет, принесет неожиданные и опасные новые испытания", - говорится в описании к тизеру.

Судя по трейлеру, в этом сезоне ей удастся приехать в Канаду, где живет ее муж Люк.

"Рассказ служанки": о чем сериал

Сериал основан на романе писательницы Маргарет Этвуд. В нем рассказывается о государстве под названием Галаад, где женщин угнетают и используют их только для рождения детей.

Премьера третьего сезона состоялась в июне 2019 года. Несмотря на критику, сериал решили продлить.

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Автор: Ольга Робейко