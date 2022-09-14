13 сентября в День города Буча кинопродюсер Александр Щур и режиссер Станислав Тиунов презентовали тизер-трейлер к своему фильму-драме "Буча".

Сюжет художественной киноленты основан на реальных событиях, происходивших в городах Буча, Ворзель, Гостомель, Ирпень во время российской оккупации в феврале-апреле 2022 года.

Фильм-байопик расскажет о спасении 203 местных жителей Константином Гудаускасом – гражданином Казахстана, который получил политическое убежище в Украине и проживает в Буче. С началом российского вторжения, благодаря своему казахстанскому паспорту, он имеет возможность приезжать на оккупированную российскими войсками территорию и вывозить мирных жителей. Константин не только спасает людей, но и воочию видит весь ужас войны и оккупации – убийства, ограбления, изнасилования.

После деоккупации Киевской области Константин стал героем многих публикаций и телевизионных сюжетов во влиятельных национальных и мировых СМИ, среди которых французское издание Le Monde, телеканал France 24, британский телеканал ITV news и других.

"После того, как в апреле стало известно, что происходило в Буче и других городах Украины, которые были оккупированы, стало понятно, что о трагедии украинского народа должны узнать во всем мире, – рассказывает Александр Щур, продюсер фильма "Буча". - Мы считаем, что реализация этого проекта поможет Украине привлечь внимание международного сообщества и будет мотивировать наращивать экономическую и военную помощь в дальнейшем".

Съемки кинофильма "Буча" запланированы на декабрь-январь, а премьера состоится на годовщину трагедии.

В ленту также будет включена сцена спасения известного украинского композитора, лауреата Шевченковской премии Игоря Поклада, который во время событий фильма находился в своем доме в Ворзеле. Несколько произведений Игоря Дмитриевича, такие как "Сіла птаха" и Марш Сотни из оперетты "Конотопская ведьма" будут использованы в фильме в качестве саундтреков. Автором главного саундтрека к ленте выступил Иса Меликов - известный азербайджанский композитор и продюсер.

Исполнителем роли главного антагониста стал Вячеслав Довженко – украинский актер театра и кино, лауреат премии "Золотая дзига" за лучшую мужскую роль.

"Имея уже первые иностранные инвестиции и четкое понимание что каждая гривня в Украине необходима для помощи нашим Вооруженным силам, мы и в дальнейшем планируем привлекать средства за рубежом за счет донатов и инвесторов, – говорит Станислав Тиунов, режиссер ленты. - Украинцы тоже могут помочь максимально распространять информацию о ленте, чтобы привлечь внимание СМИ, медийных персон и меценатов".

Тизер-трейлер к фильму "Буча" был представлен в Киеве в кинотеатре "Оскар", мероприятие собрало большое количество СМИ и полный зал гостей, среди которых Андрей Хлывнюк, Семен Горов, Алексей Суханов, Ольга Сумская, Олег Панюта, Андрей Джеджула, Даниель Салем, Марина Кинах, Елена Гребенюк, Владимир Нечипорук, Артемий Егоров, Дмитрий Оськин, Юрий Великий, Валерий Жидков, Степан Казанин, Андрей Алферов, Дмитрий Муравский, Виталий Борисюк, Владимир Жовнир, Ирина и Вячеслав Дюденко, Олимпия Вайтмусташ и Александр Смирнов. Присутствующие почтили память погибших минутой молчания.

Напомним, ранее Disney представила трейлер "Русалочки" с темнокожей актрисой.

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