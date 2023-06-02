Кэрри все-таки встретится со своим бывшим, а Миранда может решиться на смелый шаг.

В сети появился первый трейлер продолжения легендарного "Секса в большом городе" - сериала "И просто так". Второй сезон уже скоро появится на экранах, а потому его создатели решили заинтриговать зрителей.

Трейлер уже появился на YouTube-канале HBO Max. В кадре показались Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон и Кристин Дэвис. Актрисы Ким Кэтролл, которая играла Саманту Джонс в сериале "Секс в большом городе", на видео не показали.

Во второй сезон также "перешли" персонажи стендап-звезды Че, с которой Миранда закрутила роман, а также ее муж Стив. Помимо этого, в трейлере без намеков показали, что во втором сезоне точно будет Эйдан, бывший избранник Керри, с которым она встречалась до Мистера Бига.

Главная героиня решилась написать ему письмо. После этого они наконец-то встретятся.

Новый сезон обещает удивить фанатов. Создатели сделали несколько интригующих намеков, а теперь поклонникам сериала остается лишь ждать премьеры.

Когда выйдет второй сезон "И просто так"

Поклонникам сериала "Секс в большом городе" осталось ждать совсем недолго. Уже скоро, 22 июня, состоится премьера второго сезона "И просто так".

Ранее стало известно, что в сериале появится Ким Кэтролл, сыгравшая Саманту Джонс. Она отказалась от съемок в первом сезоне, но сделала исключение для второго.

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