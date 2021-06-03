Украинский продюсер и рэпер Потап, который выступает под псевдонимом ПТП, презентовал видео на одну из песен из нового альбома.
В снятом ролике на песню "Экзорцизм" Потап предстал в необычном для себя образе. Так, песня рассказывает историю любви, которая очищает и исцеляет. Интересно, что в кадре артист предстал в смирительной рубашке.
"Самая сильная и любимая песня в альбоме Без рекламы, основанная на моей собственной истории. Любовь тебя апгрейдит, любовь делает тебя сильнее и лучше, чем ты есть на самом деле. Она, как экзорцизм, изгоняет из тебя дьявола и усмиряет в тебе бесов. Любовь очищает и исцеляет тебя – вот почему это экзорцизм, baby!", - рассказал Алексей о песне.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Верка Сердючка выступит на Atlas Weekend 2021
- Go_A с песней SHUM: украиноязычный трек впервые попал в чарт Billboard
- Билли Айлиш "оторвалась" с подружками в новом клипе (видео)
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram