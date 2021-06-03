Рэпер презентовал mood-видео на песню из нового альбома.

Украинский продюсер и рэпер Потап, который выступает под псевдонимом ПТП, презентовал видео на одну из песен из нового альбома.

В снятом ролике на песню "Экзорцизм" Потап предстал в необычном для себя образе. Так, песня рассказывает историю любви, которая очищает и исцеляет. Интересно, что в кадре артист предстал в смирительной рубашке.

"Самая сильная и любимая песня в альбоме Без рекламы, основанная на моей собственной истории. Любовь тебя апгрейдит, любовь делает тебя сильнее и лучше, чем ты есть на самом деле. Она, как экзорцизм, изгоняет из тебя дьявола и усмиряет в тебе бесов. Любовь очищает и исцеляет тебя – вот почему это экзорцизм, baby!", - рассказал Алексей о песне.

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Автор: Диана Могилевич