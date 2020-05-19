Произошел новый скандал в Pink Floyd (видео)

Гилмор забанил Уотерса.

Основатель легендарного Pink Floyd, британский музыкант Роджер Уотерс начал агрессивную атаку на своего бывшего коллегу и участника группы Дэвида Гилмора, потому что тот отказал ему в доступе к пабликам Pink Floyd.

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76-летний рокер утверждает в Twitter, что Гилмор взял на себя администрирование официальных аккаунтов группы и уже не позволяет ему что-либо там выкладывать.

Ограничения в правах музыкант проиллюстрировал слабым распространением своей новой версии сингла «Mother», которая, несмотря на «полумиллионный просмотр» сейчас недоступна на всех страницах Pink Floyd.

По словам Уотерса, он уже некоторое время пытается получить доступ к сайтам. По этому поводу основатель PF даже созвал бывших участников, но это "не принесло никаких результатов".

An announcement from me. And when I mention the @pinkfloyd website, I also mean the Facebook page and all the rest. pic.twitter.com/x9T8CIAAMp — Roger Waters (@rogerwaters) May 19, 2020

Уотерс назвал такие действия Гилмора несправедливыми, поскольку над популярностью группы работали все музыканты.

«Мне кажется, что было бы справедливо и правильно, если бы у каждого из нас был доступ ко всем сообществам, чтобы делиться с вами проектами», – пояснил он.

Также Уотерс гневно вспомнил самого Гилмора. «Я думаю, что он считает меня неактуальным, потому что я покинул группу в 1985 году. Он считает, что обладает ею, а я просто должен держать рот на замке», – заявил он.

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