20 мая состоялся второй полуфинал.

Сегодня, 20 мая, в Роттердаме состоялся второй полуфинал конкурса песни "Евровидение". Свои номера представили 17 конкурсантов из разных стран, но в финал пройдут только десять из них.

В целом шоу получилось душевным и феерическим одновременно. Некоторые артисты показали сильный вокал, а некоторые - брали зажигательными танцами. Совсем скоро мы узнаем, кто будет представлять свои страны в гранд-финале.

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Автор: Диана Могилевич