Новые правила будут касаться картин 2025 года и впервые будут введены на 98-й церемонии.

Одно из главных событий в мировом кинематографе - церемония вручения "Оскара" - претерпит кардинальные изменения. Уже в 2026 году премия, которая состоится 15 марта в Лос-Анджелесе, пройдет по новым правилам, которые могут удивить многих поклонников мероприятия.

Как пишет издание Variety, на 98-й церемонии вручения "Оскаров" одно из правил будет касаться использования искусственного интеллекта в фильмах. Американская киноакадемия на 2026 год ввела правило, согласно которому использование цифровых инструментов не помогут, но и не помешают картине попасть в одну из номинаций премии. В то же время жюри будет оценивать в лентах степень творческого участия людей в ее создании.

Отныне на "Оскаре" также введут новую номинацию. Награды в следующем году будут получать специалисты по кастингу. Первый шортлист из 10 фильмов составят уже в этом году. Номинантов будут выбирать по уровню сотрудничества с создателями картин и их вклада в тот или иной фильм.

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В дополнение, по новым правилам каждому члену жюри нужно будет обязательно пересмотреть каждый фильм, номинированный на "Оскар". Таким образом, убеждены в Американской киноакадемии, это поможет экспертам лучше оценивать номинантов и выбрать победителя.

Казалось бы, что это и так понятно, ведь без просмотра фильма, сложно оценить его. Однако, как оказалось, ранее киноакадемики пренебрегали такой практикой и оценивали картины без просмотра.

Напомним, ранее стало известно, что к 100-летию премии "Оскар" введут новую номинацию. Теперь на кинособытии статуэтки будут вручать еще и каскадерам. Впервые за время существования премии каскадеры получат награды в 2028 году. Победителей определят за роли в фильмах, выпущенных в 2027-м.

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