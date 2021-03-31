Дополнительные площадки организуют в Париже и Лондоне, однако точные места пока не называются.

Церемония вручения кинопремии «Оскар» впервые может пройти на площадках в Европе, а не только в США.

Читайте такжеГильдия продюсеров США объявила лучший фильм 2020Как сообщает журнал Hollywood Reporter, дополнительные площадки организуют в Париже и Лондоне. Однако, где именно они будут, пока не сообщается. Сама церемония состоится 25 апреля.

Решение о дополнительных площадках в столицах Великобритании и Франции принято, чтобы на церемонии смогли присутствовать участники, которые не могут приехать в США.

Однако продюсеры по-прежнему призывают всех, кто может безопасно попасть в США приехать на церемонию в Лос-Анджелес.

Участники премии должны будут пройти карантин, дополнительные расходы из-за самоизоляции возьмут на себя партнеры премии.

В США мероприятие пройдет в залах вокзала «Юнион Стейшн» в Лос-Анджелесе и в театре «Долби» в Голливуде.

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Автор: Ирина Погорелая