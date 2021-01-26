Новыми ведущими будут двое мужчин.

Новыми ведущими "Орла и решки" станут комик Александр Гудков и певец Иван Дорн.

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Об этом сообщили в пресс-службе телеканала "Пятница!", передает ТАСС.

В этом году шоу празднует свое 10-летие. Первый выпуск покажут на телеэкранах уже 15 февраля.

Интересно, что ранее ведущими всегда были мужчина и женщина. Но в новом сезоне будут двое мужчин, которые ранее не участвовали в проекте.

Кроме того, Дорн является украинцем. Ранее он говорил, в 2015 году, в ходе вооружённого конфликта на востоке Украины, он через своего друга Сергея Притулу выделял деньги волонтёрам для помощи медикаментами украинским военным на Донбассе. Но это ему не помешало стать ведущим российского шоу.

Кроме того, с октября 2020 года по февраль 2021 выходит 25-й сезон проекта, который получил подназвание "Девчата". В нем снимаются Анастасия Ивлеева и Юлия Коваль.

Что известно о программе:

"Орел и решка" - трэвел-шоу, в котором двое ведущих отправляются в путешествие в один из городов мира

Они бросают монетку, после чего одному выпадает 100 долларов, а другому - "золотая" карта

Целую неделю они будут жить с той суммой денег, которая им выпала

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Автор: УНИАН