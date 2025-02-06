Съемки фильма под названием "Bucking Fastard" должны начаться этой весной.

Родные сестры-актрисы Кейт и Руни Мара сыграют сестер-близнецов в новом фильме культового немецкого режиссера Вернера Херцога.

Как пишет Deadline, cъемки фильма, получившего рабочее название "Bucking Fastard", должны начаться этой весной в Ирландии и Словении.

О сюжете фильма пока что известно немного, лишь только то, что он основан на реальной истории неразлучных сестер-близнецов Джоан и Джин, живущих на отшибе общества.

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Эта картина станет первой совместной работой для звездных сестер за их более чем двадцатилетнюю карьеру.

Так, ныне 41-летняя Кейт, номинантка на премию "Эмми", дебютировала в кино в 1997 году в одном из эпизодов сериала "Закон и порядок". Среди ее самых известных работ – роли в сериалах "Карточный домик", "Американская история ужасов: Дом-убийца" и "Поза", а также в фильмах "Фантастическая четверка" (2015) и "Марсианин".

Тем временем, 39-летняя Руни, номинантка на премии "Оскар", "Золотой глобус" и BAFTA, в первую очередь известна благодаря фильмам "Девушка с татуировкой дракона" Дэвида Финчера, "Кэрол", "Мария Магдалина", "Аллея кошмаров" и "Говорят женщины".

Сам Вернер Херцог является одним из самых известных немецких режиссеров из ныне живущих. Среди его самых успешных фильмов – "Легенда о Каспаре Хаузере", "Агирре, гнев божий", "Носферату – призрак ночи" и "Фицкарральдо". Первый из них принес Херцогу Гран-при Канн, а последний – награду лучшему режиссеру в Каннах.

С 2001 года Херцог живет и работает в США, сняв там такие фильмы, как "Плохой лейтенант", "Мой сын, мой сын, что ты наделал" и "Королева пустыни".

Помимо режиссерской работы, он также известен как автор документальных и псевдодокументальных фильмов, автор книг и постановщик опер. Также Херцог известен как актер озвучивания, а еще сыграл второстепенные роли в некоторых известных фильмах и сериалах, включая "Мандалорец", "Мистер одиночество" и "Куда приводят мечты".

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