Индийский режиссер считает, что Netflix скопировала его идею.

Индийский режиссер Сохам Шах подал иск в суд на стриминговую платформу Netflix и обвинил создателей сериала "Игра в кальмара" в плагиате. Он заявил, что формат безумно-популярной франшизы был скопирован.

Как пишет Independent, Шах отметил, что "Игра в кальмара" является плагиатом его фильма "Удача" 2009 года. По его мнению, персонажи и события, происходящие в сериале являются копией сюжета его ленты. Режиссер заявил, что платформа Netflix нарушила его авторские права. Он требует возмещения убытков и даже запрета показа "Игры в кальмара". Чтобы получить желаемое, Сохам обратился в федеральный суд Нью-Йорка с иском.

"Основной сюжет, персонажи, темы, настроение, обстоятельства и последовательность событий в "Игре в кальмара" удивительно похожи на "Удачу", что исключает любую вероятность простого совпадения", - указано в его иске.

Картина Шаха "Удача" снята на хинди. В ней изображена история отчаявшихся людей, которые задолжали большие суммы. Чтобы вернуть долги, они соглашаются принять участие в соревнованиях, за победу в которых, им обещают деньги. Во время проведения соревнований участники узнают, что проигрыш - это смерть.

По сюжету картины действительно очень похожи, ведь в "Игре в кальмара" перед зрителями предстает большая группа людей, которые соглашаются сыграть в игры на огромные деньги. Быстро выясняется, что обещанный выигрыш не является таким простым, как могло показаться.

Представители Netflix отреагировали на упреки режиссера. Они заверили, что его обвинения о плагиате - необоснованные и ложные.

"Это заявление не имеет основания. "Игра в кальмара" написана Хван Дон Хэком, и мы намерены решительно защищать проект", - отметили в компании.

К слову, премьера сериала состоялась в сентябре 2021 года. Уже 26 декабря этого года ожидается выход второго сезона. Также известно, что будет продолжение "Игры в кальмара" на третий сезон, который выйдет уже в 2025 году и станет для него последним.

Напомним, ранее звезду "Игры в кальмара" посадили в тюрьму за секс-домогательства.

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