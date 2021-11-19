Стриминговая платформа Netflix приятно удивила пользователей. Компания снизила цены на подписки в Украине, теперь стоимость просмотра стоит дешевле минимум на 2 евро (около 90 гривень).
Новые цены уже появились на официальном сайте Netflix.
Известно, что компания снизила цены на подписки не только для новых пользователей. Смотреть фильмы и сериалы по новому тарифному плану смогут даже те пользователи, которые оформляли подписки ранее.
Как изменились цены на подписки от Netflix в Украине
Как известно, стриминговый сервис предоставляет пользователям выбрать один из трех тарифных планов. Они отличаются по качеству видео и разрешению, с которым люди могут смотреть фильмы и сериалы.
- Базовая подписка, которая ранее стоила 7,99 евро (около 240 гривень), теперь стоит 4,99 евро (примерно 150 гривень),
- Стандартная подписка, которая ранее стоила 9,99 евро (300 гривень), теперь подешевела до 7,49 евро (около 225 грн)
- Самый дорогой тарифный план - подписка на премиум-аккаунт, ранее стоил почти 12 евро (около 360 гривень). Сейчас же он стоит 9,99 евро (около 240 грн).
Для всех пользователей Netflix, как новых так и старых, новые тарифы начнут действовать уже со следующего месяца.
Ранее УНИАН уже сообщал, что Netflix показал трейлер фильма "Не смотри вверх" с Леонардо Ди Каприо.