Тарифы подешевели как для новых пользователей, так и для тех, кто уже оформил подписку.

Стриминговая платформа Netflix приятно удивила пользователей. Компания снизила цены на подписки в Украине, теперь стоимость просмотра стоит дешевле минимум на 2 евро (около 90 гривень).

Новые цены уже появились на официальном сайте Netflix.

Известно, что компания снизила цены на подписки не только для новых пользователей. Смотреть фильмы и сериалы по новому тарифному плану смогут даже те пользователи, которые оформляли подписки ранее.

Как изменились цены на подписки от Netflix в Украине

Как известно, стриминговый сервис предоставляет пользователям выбрать один из трех тарифных планов. Они отличаются по качеству видео и разрешению, с которым люди могут смотреть фильмы и сериалы.

Базовая подписка, которая ранее стоила 7,99 евро (около 240 гривень), теперь стоит 4,99 евро (примерно 150 гривень),

Стандартная подписка, которая ранее стоила 9,99 евро (300 гривень), теперь подешевела до 7,49 евро (около 225 грн)

Самый дорогой тарифный план - подписка на премиум-аккаунт, ранее стоил почти 12 евро (около 360 гривень). Сейчас же он стоит 9,99 евро (около 240 грн).

Для всех пользователей Netflix, как новых так и старых, новые тарифы начнут действовать уже со следующего месяца.

Ранее УНИАН уже сообщал, что Netflix показал трейлер фильма "Не смотри вверх" с Леонардо Ди Каприо.

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Автор: Полина Кузенко