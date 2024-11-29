2024 год щедро одарил нас комедиями на любой вкус - от ностальгических приключений культовых дуэтов до ярких анимационных историй и неожиданных поворотов в мире комедии. Вот пять лент, которые точно стоят вашего внимания, если вы хотите зарядиться позитивом и хорошим настроением.
Полицейский из Беверли-Хиллз: Аксель Ф
Это долгожданное продолжение культовой комедийной франшизы, которая впервые появилась на экранах в 1984 году. На этот раз детектив Аксель Фоули снова оказывается в Беверли-Хиллз, но на этот раз его миссия гораздо более личная.
Когда жизнь его дочери оказывается под угрозой, Аксель объединяет усилия со своим новым напарником, а также давними друзьями Билли Роузвудом и Джоном Таггартом, чтобы раскрыть зловещий заговор и спасти свою дочь.
Фильм обещает быть полным фирменного юмора Эдди Мерфи, захватывающих погонь, перестрелок и неожиданных поворотов сюжета.
"Полицейский из Беверли-Хиллз: Аксель Ф" станет ностальгическим путешествием в прошлое для поклонников оригинальной трилогии и прекрасной возможностью для нового поколения зрителей познакомиться с харизматичным детективом из Детройта.
Забери меня на месяц
Романтическая комедия со звездным составом (Скарлетт Йоханссон и Ченнинг Татум) о первой высадке людей на Луну. По сюжету, NASA нанимает маркетолога, чтобы снять фейковое приземление на случай провала настоящей миссии.
В это время Келли знакомится с Коулом Дэвисом - астронавтом, который готовится к настоящей миссии на Луну. Между ними вспыхивает любовь, которая осложняется секретной миссией Келли и ее сомнениями относительно этичности своих действий.
"Забери меня на Луну" - это не просто легкая комедия, а фильм с неожиданным сюжетом, который поднимает вопрос о цене амбиций, границах допустимого в погоне за славой и важности правды.
Каскадер
"Каскадер" - это американский комедийный боевик, который вышел на экраны в 2024 году. Фильм является адаптацией одноименного телесериала 1980-х годов.
Главный герой - бывший каскадер Кольт Сиверс, который вынужден был оставить свою профессию из-за травм. Он пытается найти свое место в жизни, работая парковщиком и мечтая о возвращении в мир кино. Неожиданно ему предлагают работу на съемках фильма, где главную роль играет его бывшая девушка. Кольт соглашается, надеясь не только заработать денег, но и доказать себе и другим, что он еще не потерял своих навыков.
Однако, съемки фильма превращаются в настоящее приключение, когда Кольт оказывается втянутым в опасный заговор. Ему придется использовать все свои каскадерские способности, чтобы спасти себя и своих коллег.
Битлджюс Битлджюс
"Битлджюс 2" - это долгожданное продолжение культовой комедии ужасов Тима Бертона 1988 года. Фильм снова погружает нас в мир потустороннего мира и призраков.
Через 36 лет после событий первого фильма, Лидия Дитц уже взрослая и имеет собственную дочь. Ее жизнь переворачивается с ног на голову, когда она снова встречается с Битлджюсом, который, как всегда, попадает в различные неприятности и создает хаос вокруг себя.
Режиссер: Тим Бертон.
В главных ролях: Майкл Китон, Вайнона Райдер, Кэтрин О'Хара, Дженна Ортега, Джастин Теру, Моника Беллуччи и Уиллем Дефо.
"Битлджюс 2" стал первым фильмом Тима Бертона за последние 10 лет, в котором снялся Майкл Китон. Съемки фильма проходили в Великобритании.
Моя прекрасная свадьба
Романтическая комедия 2024 года, которая является продолжением фильма "Мое прекрасное несчастье".
Эбби и Трэвис просыпаются после бурной ночи в Лас-Вегасе и с ужасом осознают, что поженились! Несмотря на неожиданность, они решают не спешить с аннулированием брака и отправляются в "медовый месяц" в Мексику вместе с друзьями и семьей.
Конечно, все идет не по плану. Непредсказуемые ситуации, смешные недоразумения и неожиданные гости превращают их путешествие в настоящий водоворот приключений. Смогут ли Эбби и Трэвис найти общий язык и сохранить свои отношения, или их брак так и останется "прекрасным несчастьем"?
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Напомним, четыре научно-фантастических фильма, которые определили эпоху.