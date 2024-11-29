Эти комедии поднимут настроение.

2024 год щедро одарил нас комедиями на любой вкус - от ностальгических приключений культовых дуэтов до ярких анимационных историй и неожиданных поворотов в мире комедии. Вот пять лент, которые точно стоят вашего внимания, если вы хотите зарядиться позитивом и хорошим настроением.

Полицейский из Беверли-Хиллз: Аксель Ф

Это долгожданное продолжение культовой комедийной франшизы, которая впервые появилась на экранах в 1984 году. На этот раз детектив Аксель Фоули снова оказывается в Беверли-Хиллз, но на этот раз его миссия гораздо более личная.

Когда жизнь его дочери оказывается под угрозой, Аксель объединяет усилия со своим новым напарником, а также давними друзьями Билли Роузвудом и Джоном Таггартом, чтобы раскрыть зловещий заговор и спасти свою дочь.

Фильм обещает быть полным фирменного юмора Эдди Мерфи, захватывающих погонь, перестрелок и неожиданных поворотов сюжета.

"Полицейский из Беверли-Хиллз: Аксель Ф" станет ностальгическим путешествием в прошлое для поклонников оригинальной трилогии и прекрасной возможностью для нового поколения зрителей познакомиться с харизматичным детективом из Детройта.

Забери меня на месяц

Романтическая комедия со звездным составом (Скарлетт Йоханссон и Ченнинг Татум) о первой высадке людей на Луну. По сюжету, NASA нанимает маркетолога, чтобы снять фейковое приземление на случай провала настоящей миссии.

В это время Келли знакомится с Коулом Дэвисом - астронавтом, который готовится к настоящей миссии на Луну. Между ними вспыхивает любовь, которая осложняется секретной миссией Келли и ее сомнениями относительно этичности своих действий.

"Забери меня на Луну" - это не просто легкая комедия, а фильм с неожиданным сюжетом, который поднимает вопрос о цене амбиций, границах допустимого в погоне за славой и важности правды.

Каскадер

"Каскадер" - это американский комедийный боевик, который вышел на экраны в 2024 году. Фильм является адаптацией одноименного телесериала 1980-х годов.

Главный герой - бывший каскадер Кольт Сиверс, который вынужден был оставить свою профессию из-за травм. Он пытается найти свое место в жизни, работая парковщиком и мечтая о возвращении в мир кино. Неожиданно ему предлагают работу на съемках фильма, где главную роль играет его бывшая девушка. Кольт соглашается, надеясь не только заработать денег, но и доказать себе и другим, что он еще не потерял своих навыков.

Однако, съемки фильма превращаются в настоящее приключение, когда Кольт оказывается втянутым в опасный заговор. Ему придется использовать все свои каскадерские способности, чтобы спасти себя и своих коллег.

Битлджюс Битлджюс

"Битлджюс 2" - это долгожданное продолжение культовой комедии ужасов Тима Бертона 1988 года. Фильм снова погружает нас в мир потустороннего мира и призраков.

Через 36 лет после событий первого фильма, Лидия Дитц уже взрослая и имеет собственную дочь. Ее жизнь переворачивается с ног на голову, когда она снова встречается с Битлджюсом, который, как всегда, попадает в различные неприятности и создает хаос вокруг себя.

Режиссер: Тим Бертон.

В главных ролях: Майкл Китон, Вайнона Райдер, Кэтрин О'Хара, Дженна Ортега, Джастин Теру, Моника Беллуччи и Уиллем Дефо.

"Битлджюс 2" стал первым фильмом Тима Бертона за последние 10 лет, в котором снялся Майкл Китон. Съемки фильма проходили в Великобритании.

Моя прекрасная свадьба

Романтическая комедия 2024 года, которая является продолжением фильма "Мое прекрасное несчастье".

Эбби и Трэвис просыпаются после бурной ночи в Лас-Вегасе и с ужасом осознают, что поженились! Несмотря на неожиданность, они решают не спешить с аннулированием брака и отправляются в "медовый месяц" в Мексику вместе с друзьями и семьей.

Конечно, все идет не по плану. Непредсказуемые ситуации, смешные недоразумения и неожиданные гости превращают их путешествие в настоящий водоворот приключений. Смогут ли Эбби и Трэвис найти общий язык и сохранить свои отношения, или их брак так и останется "прекрасным несчастьем"?

Не пропустите эти замечательные комедии! Они гарантированно подарят вам хорошее настроение и положительные эмоции.

Напомним, четыре научно-фантастических фильма, которые определили эпоху.

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