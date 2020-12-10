Кевин Харт ("Джуманджи") снимется вместе с Уэсли Снайпсом ("Блэйд") в новом сериале Netflix под названием "Правдивая история".
Читайте такжеФильм "Смерть 2020-му" от создателей "Черного зеркала": Netflix опубликовал первый тизер (видео)Актеры сыграют братьев Кида и Карлтона, которые встречаются в родном городе в Филадельфии. Их встреча раскроет секреты прошлого — и поставит под угрозу карьеру младшего из братьев, всемирно известного комика (Харт).
Сценарий сериала напишет Эрик Ньюман. Также шоу будут разрабатывать Чарльз Мюррей ("Сыны анархии"), Майк Стейн, Тиффани Браун и Кэролайн Карриер, передает 112.ua со ссылкой на Variety.
"Карьера Кевина Харта определяется смелыми творческими рисками, а Уэсли Снайпс — легендарный талант. Вместе они действительно команда мечты", — признался Ньюман.
В сериале "Правдивая история" будет восемь эпизодов. Первые четыре серии снимет режиссер Стивен Уильямс, работавший над сериалами "Хранители" и "Мир Дикого Запада". Остальные эпизоды поставит Ханель Кулпеппер ("Мыслить как преступник").
О дате выхода нового проекта не сообщается.
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