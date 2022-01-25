На главные роли в картине под названием "Мегаполис" рассматриваются Оскар Айзек, Кейт Бланшетт, Мишель Пфайффер, Джессика Лэнг и Зендея.

Культовый американский режиссер Фрэнсис Форд Коппола ("Крестный отец", "Апокалипсис сегодня", "Дракула", "Бойцовая рыбка") готовится снять свой первый за 11 лет фильм, который является для него своего рода "фильмом мечты".

Как пишет Maxblizz, съемки фильма-эпопеи под названием "Мегаполис" (Megalopolis) 82-летний режиссер планирует начать осенью 2022 года.

Сообщается, что бюджет картины соствит 100-120 миллионов долларов, а на главные роли рассматриваются такие звезды, как Оскар Айзек ("Дюна", "Звездные войны", "Сцены супружеской жизни", "Лунный рыцарь"), Кейт Бланшетт ("Авиатор", "Властелин колец", "Кэрол", "Аллея кошмаров"), Мишель Пфайффер ("Лицо со шрамом", "Бэтмен возвращается", "Белый олеандр", "Человек-муравей и Оса"), Джессика Лэнг ("Кинг-Конг", "Весь этот джаз", "Американская история ужасов" и Зендея ("Человек-паук", "Дюна", "Эйфория").

Читайте такжеЗвезда "Дюны" Оскар Айзек сыграет в новом фильме от режиссера "Трех билбордов..."Отметим, Фрэнсис Форд Коппола вынашивает планы снять "Мегаполис" более 20 лет. Впервые о планах снять данный проект, сравнимый по масштабу с "Апокалипсисом сегодня", режиссер заявил на Каннском фестивале в 2001 году. Фильм должен был рассказывать о нью-йоркском архитекторе, который пытается выстроить утопический мир внутри города, но ему в этом противостоит мэр Нью-Йорка.

Впрочем, по ряду причин – от терактов 11 сентября и пандемии коронавируса до отсутствия финансирования – работа над фильмом регулярно откладывалась. Теперь же появилась надежда, что Копполе все же удастся снять свой "фильм мечты".

Последним на данный момент полнометражным фильмом Копполы является хоррор "Между" с Вэлом Килмером и Эль Фэннинг в главных ролях, вышедший на экраны в 2011 году и получивший весьма скромные отзывы. В 2015 году режиссер работал над экспериментальным кино-проектом "Дистанционное видение", который в течение года транслировался для закрытой аудитории двух высших учебных заведении.

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