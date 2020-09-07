Альбом назван "1990" в честь года, в котором родился певец.

Популярный певец Макс Барских назвал дату премьеры нового альбома - презентация пластинки под названием "1990" запланирована на 9 октября.

Альбом назван в честь года, в котором родился певец.

Читайте такжеМакс Барских презентовал новый клип (видео)В шестой полноформатный альбом артиста вошли 11 песен, четыре из которых Барских представил в рамках первой части мирового турне под названием Nezemnaya 2020.

Как сообщает 112.ua, трек-лист будущего альбома, в который вошла одна украиноязычная композиция, выглядит так:

Лей, не жалей

Небо льет дождем

Двоє

По секрету

Океаны

Пустые глаза

По местам

Наивна

Все проходит

Самолет

Армагеддон

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Автор: УНИАН