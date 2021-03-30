Кадр из сериала / twitter.com/LuciferNetflix
Сервис Netflix сообщил, что финальный сезон сериала "Люцифер" выйдет 28 мая 2021 года.
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В целом ожидается десять серий в последнем сезоне. Интересно, что пятый сезон должен был стать финальным, но шоу решили продлить.
Согласно сюжету, падший ангел Люцифер Морнингстаре решает немного пожить на Земле. И будет он жить в Лос-Анджелесе. В главных ролях сыграют Том Эллис, Лорен Джерман, Кевин Алехандро и другие.
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