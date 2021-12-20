По всему миру собрано более 0,5 миллиарда долларов.

Лента "Человек-паук: Домой пути нет" показала лучший за времена пандемии результат по кассовым сборам в первый уик-энд после премьеры.

Об этом сообщает издание Variety.

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16 декабря в Украине состоялась премьера ленты "Человек-паук: Домой пути нет" с Томом Холландом в главной роли. В США фильм транслируют в кинотеатрах с 17 декабря.

Ожидалось, что последний раздел трилогии с Холландом за выходные соберет 130-150 миллионов долларов. Впрочем, он быстро превзошел эти оценки и собрал 121 миллион в первый день.

В 4336 кинотеатрах Северной Америки лента собрала 253 миллиона за выходные. Это лучший результат с начала пандемии. Ни одна лента до этого не пересекла отметку в 100 миллионов. На втором месте "Веном" с 90 миллионами долларов.

На 60 международных рынках лента собрала 334,2 млн долларов. Таким образом общие сборы на первый уик-энд - 587 миллионов долларов.

Хотя этот результат - рекордный за времена пандемии, до мирового рекорда еще далеко. "Мстители: Финал" собрали 1,2 млрд долларов за первые выходные, на втором месте - "Мстители: Война бесконечности" (0,6 млрд долларов).

Другие фильмы, транслируемые в кинотеатрах параллельно с "Человеком-пауком", были значительно обделены вниманием.

На втором месте по сборам - анимационная музыкальная сказка Disney "Энканто", собравшая 6,5 миллиона долларов на 3525 площадках.

За третье место будут соревноваться "Вестсайдская история" от Disney и "Охотники за привидениями: Загробная жизнь" от Sony. Каждый фильм принес 3,4 миллиона долларов за выходные.

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Автор: Анастасия Печенюк