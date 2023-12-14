В украинский прокат фильм выйдет 14 марта 2024 года.

Кинокомпания DreamWorks Animation представила первый трейлер анимационной приключенческой комедии "Панда Кунг-Фу 4" (Kung Fu Panda 4), который станет продолжением хитовой франшизы.

По сюжету нового фильма, одержав три победы над злодеями мирового уровня благодаря непревзойденной отваге и безумным навыкам боевых искусств, легендарному воину По наконец светит отдых. Точнее, он должен стать Духовным лидером Долины Мира.

Режиссером фильма выступил известный американский мультипликатор Майк Митчелл, который ранее снял такие анимационные ленты, как "Тролли", "Шрек навсегда", "Элвин и бурундуки 3" и "Lego фильм 2".

В оригинальной озвучке к озвучиванию панды По вернулся Джек Блэк, а Дастин Хоффман снова дал свой голос наставнику главного героя – мастеру Шифу.

Среди новых голосов в касте – Аквафина ("Шан-Чи и легенда десяти колец", "Ренфилд"), озвучившая лису Чжэнь, новую сообщницу главного героя, и Виола Дэвис ("Вдовы", "Отряд самоубийц", "Эйр"), которой досталась роль злодейки Хамелеона.

Также к озвучиванию персонажей фильма присоединились Йен Макшейн (сериал "Американские боги", франшиза "Джон Уик"), Джонатан Ке Кван ("Все везде и сразу", "Индиана Джонс и Храм судьбы", сериал "Локи") и Брайан Крэнстон (сериал "Во все тяжкие", фильмы "Драйв", "Арго").

Как сообщили в пресс-службе B&H film distribution, в украинский прокат фильм выйдет 14 марта 2024 года.

Франшиза "Панда Кунг-Фу" – что известно

Первый фильм франшизы "Панда Кунг-Фу" вышел в 2008 году. Он получил положительные отзывы критиков, был номинирован на "Оскар", а также стал одним из самых кассовых фильмов года.

Сиквелы франшизы были выпущены в 2011 и 2016 годах. Кроме того, в рамках франшизы выпустили несколько короткометражек и анимационный сериал.

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