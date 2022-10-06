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Марина Григоренко
Кадр из фильма "Восставший из ада" / фото Hulu

"Королева-воин", "Восставший из ада" и "Ночной оборотень": что посмотреть на выходных

09:15, 06.10.2022
11 мин. 345

На этой неделе в украинский прокат выйдут исторический экшн "Королева-воин" с Виолой Дэвис, научно-фантастическая драма "Хроники Веспер", готический хоррор "Другие" с Николь Кидман и еще несколько новинок. Также в смешанном формате стартует фестиваль Дни польского кино. Онлайн, тем временем, выйдут перезапуск фильма ужасов "Восставший из ада", марвеловский "Ночной оборотень", триллер "Самая счастливая девушка из ныне живущих" с Милой Кунис и фильм ужасов "Телефон мистера Харригана" по рассказу Стивена Кинга. Подробнее читайте в обзоре УНИАН.

УНИАН подготовил традиционную подборку новинок недели – как в кинотеатрах Украины, так и онлайн.

Королева-воин / The Woman King (США, 2022)

Фильм, основанный на реальных событиях, расскажет о силе и отваге женщин, которые боролись за собственную независимость в Королевстве Дагомея, существовавшем в 1620-1900 годах на территории современных Бенина и Того.

Главные роли в фильме исполнили Виола Дэвис ("Прислуга", "Вдовы", "Отряд самоубийц", сериал "Как избежать наказания за преступление"), Тусо Мбеду ("Подземная железная дорога"), Лашана Линч ("007: Не время умирать", "Капитан Марвел"), Джон Бойега (трилогия "Звездные войны: Пробуждение силы"), Хиро Файнс-Тиффин (трилогия "После") и другие.

Режиссером фильма стала Джина Принс-Байтвуд, которая среди прочего до этого сняла боевик "Старая гвардия" и романтическую драму "Вне света".

Премьера фильма состоялась на Международном кинофестивале в Торонто 9 сентября 2022 года, а через неделю "Королева-воин" вышла в прокат в США. Фильм получил в основном положительные отзывы – особенно критики отметили игру Виолы Дэвис, актерский прорыв Тусо Мбеду и хореографию. В то же время многие зрители раскритиковали картину за искажение исторических фактов, ведь на самом деле Дагомея была крупным центром работорговли, следовательно, многих возмутила героизация ее воительниц.

На данный момент на IMDb у фильма оценка 6,2 балла из 10, на Rotten Tomatoes – 94% одобрения от критиков и 99% от зрителей, а на Metacritic – 77 баллов от кинообозревателей и лишь 2,5 балла от широкой аудитории.

Более подробно о фильме можно прочитать в нашей отдельной рецензии.

Хроники Веспер / Vesper (Франция, Бельгий, Литва, 2022)

События этой научно-фантастической драмы происходят в будущем, когда экосистема Земли была разрушена, и тринадцатилетняя Vesper пытается выжить вместе со своим парализованным отцом в мире, который изменился навсегда. Однажды героиня встречает таинственную женщину, которая заставит Веспер использовать весь свой ум, силу и навыки биохакинга, чтобы отвоевать собственное право на будущее.

Главные роли в фильме исполнили Раффиэлла Чепмен ("Теория всего", "Дом странных детей мисс Сапсан", "Темные начала"), Эдди Марсан ("Джентльмены", "Шерлок Холмс", "Атомная блондинка") и другие.

Постановщиком фильма выступила литовская режиссер Кристина Буозите, которая в своих картинах любит показывать внутренний мир женщин через фантастические элементы. Предыдущими ее работами являются фильмы "Коллекционер" и "Исчезающие волны".

На IMDb у фильма оценка 6,2 баллов из 10, на Rotten Tomatoes – 89% одобрения от критиков и 68% от зрителей, а на Metacritic – 70 баллов от кинообозревателей и 4,8 баллов от широкой аудитории.

Другие / The Others (США, Испания, Франция, Италия, 2001)

Также 6 октября в украинских кинотеатрах стартуют ретроспективные показы мистического готического триллера "Другие", считающегося одним из лучших образцов жанра. Фильм имеет ряд престижных наград и номинаций.

События фильма разворачиваются на Нормандских островах в 1945 году в конце Второй мировой войны. Женщина по имени Грейс живет одна в отдаленном доме викторианской эпохи и воспитывает детей в строгих религиозных правилах, а ее муж до сих пор не вернулся с войны. Их дети страдают от странной болезни: они не могут находиться на прямом дневном свете. Вскоре в доме начинают происходить странные события и женщина начинает подозревать, что здесь поселились призраки.

Главную роль в фильме исполнила Николь Кидман, за что она получила премию "Сатурн" и номинации на "Золотой глобус", BAFTA и еще нескольких престижных отличий.

Режиссером фильма выступил Алехандро Аменабар, также известный по фильмам "Открой глаза", "Море внутри", "Агора" и "Затмение".

На IMDb у фильма оценка 7,6 балла из 10, на Rotten Tomatoes – 84% одобрения от критиков и 77% от зрителей, а на Metacritic – 74 баллов от кинообозревателей и 8,5 баллов от широкой аудитории.

Кроме того, на этой неделе в украинских кинотеатрах стартуют показы документального фильма "Королева Елизавета II: Ее славное правление" / Queen Elizabeth II: Her Glorious Reign (Великобритания, 2022) и комедийного фантастического фильма "Пришелец из будущего" / Le visiteur du futur (Франция, 2022).

XVII Дни польского кино

С 6 по 16 октября продлится фестиваль Дни польского кино – проект Польского института в Киеве, который проходит уже семнадцать лет подряд. Традиционно в программе представлено самое интересное наследие польского кинематографа последних лет.

В этом году фестиваль состоит из онлайн и офлайн частей. Зрители смогут посмотреть три фильма онлайн – "Вавилон 13", "Квартирантка" и "Тетя Гитлера". Еще два фильма – "Соната" и "Смерть Зигельбойма" – покажут в кинотеатре "Жовтень" в Киеве.

Кроме того, в связи с российско-украинской войной в рамках фестиваля проходит специальное событие #SolidarityWithUkraine, поэтому кроме актуальных польских фильмов, в программе также будет представлена созданная специально по заказу Польского Института в Киеве документальная короткометражная лента о культурных потерях во время войны.

Все фильмы демонстрируются на украинском языке и польском/английском/немецком языках с украинскими субтитрами.

Больше информации ищите по ссылке.

Телефон мистера Харригана / Mr. HarrigansPhone(США, 2022)

На Netflix 5 октября вышел фильм ужасов "Телефон мистера Харригана", основанный на одноименном рассказе Стивена Кинга, с Дональдом Сазерлендом ("Гражданин Икс", "Голодные игры", "Падение Луны") и Джейденом Мартеллом ("Оно", "Достать ножи", "Защищая Джейкоба") в главных ролях.

В центре сюжета фильма – парень по имени Крейг. Когда умирает его близкий знакомый преклонного возраста мистер Харриган, юноша выясняет, что может общаться с умершим через iPhone, который положили в гроб.

Режиссером фильма выступил Джон Ли Хэнкок, больше всего известный благодаря работе над фильмами "Спасение мистера Бэнкса", "Разбойники с большой дороги" и "Мелочи".

К сожалению, критики на Rotten Tomatoes фильм не оценили – по итогам тестовых просмотров у него лишь 35% одобрения.

Восставший из ада / Hellraiser (США, 2022)

7 октября Hulu выпустит сверхъестественный фильм – перезапуск культовой франшизы "Восставший из ада", которая выходила с 1987 по 2018 годы, основанной на повести The Hellbound Heart Клайва Баркера.

Сюжет всех фильмов строится вокруг маленькой шкатулки, изобретенной игрушечных дел мастером Филипом Лемаршаном в 1784 году. На шкатулке были начертаны неизвестные символы, которые, складываясь в определенную комбинацию, открывают двери в ад. Через эти двери к тем, кто их открыл, приходят демоны сенобиты, которые дарят им незабываемые удовольствия, но уносят их души с собой в ад, подвергая их ужасающим своей извращенностью насильственным пыткам.

Одним из отличий перезапуска "Восставшего из ада" от предыдущих частей станет то, что впервые роль главного сенобита Пинхеда исполнила женщина – американская актриса Джейми Клейтон, известная по сериалу "Восьмое чувство".

Роль торговца антиквариатом в новой версии фильма исполнил Горан Вишнич (сериал "Скорая помощь", фильмы "Электра", "Девушка с татуировкой дракона").

Критики на Rotten Tomatoes, которые уже успели просмотреть новинку, дали новому "Восставшему из ада" 100% одобрения.

Ночной оборотень / WerewolfbyNight(США, 2022)

Также 7 октября Disney+ выпустит еще одну новинку "под Хэллоуин" – на этот раз от Marvel.

Черно-белый фильм, стилизованный под старые фильмы ужасов, расскажет о супергерое Джеке Расселе, который из-за семейного проклятия превращается в оборотня. Когда он сумел овладеть своими способностями, он стал блуждающим супергероем, уничтожающим всякую нечисть.

Главную роль в фильме исполнил мексиканский актер Гаэль Гарсия Берналь ("И твою маму тоже", "Плохое воспитание", "Че Гевара: Дневники мотоциклиста").

Режиссером фильма выступил композитор Майкл Джаккино, создавший музыку к множеству популярных фильмов, сериалов и компьютерных игр. Впервые в качестве режиссера он себя попробовал во время работы над сериалом "Звездный путь: Короткие походы", а "Ночной оборотень" стал для него полноценным режиссерским дебютом.

Критики на Rotten Tomatoes, которые уже успели посмотреть фильм, дали ему 100% одобрения.

Самая счастливая девушка из ныне живущих / Luckiest Girl Alive (США, 2022)

Еще одна новинка онлайн от 7 октября выйдет на Netflix – "Самая счастливая девушка из ныне живущих".

В центре сюжета фильма, основанного на одноименном бестселлере американской писательницы Джессики Нолл 2015 года выпуска, острая на язык жительница Нью-Йорка Энни Фанелли. Кажется, у нее есть все: востребованная должность в модном глянцевом журнале, сногсшибательный гардероб и свадьба мечты на горизонте. Но когда режиссер криминального документального фильма предлагает ей рассказать свою версию шокирующего инцидента, который произошел в престижной школе, когда она была подростком, Энни вынуждена столкнуться лицом к лицу с мрачной правдой, которая грозит разрушить ее тщательно выстроенную жизнь.

Главную роль в фильме исполнила американская актриса украинского происхождения Мила Кунис ("Черный лебедь", "Секс по дружбе", "Очень плохие мамочки", "Третий лишний"). Также в фильме снялись Финн Уиттрок ("Американская история ужасов", "Несломленный", "Игра на понижение"), Скут МакНейри ("Однажды в Голливуде", "Фарго", "Блондинка"), Дженнифер Билз ("Четыре комнаты", "Секс в другом городе", "Книга Бобы Фетта"), Конни Бриттон ("Нэшвилл", "Американская история ужсов", "Перспективная девушка") и другие.

Режиссером фильма выступил Майк Баркер, который до этого работал в основном над сериалами, среди которых "Песочный человек", "Рассказ служанки", "Фарго", "Бродчерч", "Чужеземка" и другие.

Как работают кинотеатры в условиях военного времени

Кинотеатры в условиях военного положения работают с определенными особенностями. Так, если начинается воздушная тревога, то показ фильма останавливается, а зрителей просят покинуть зал и отправиться в ближайшее бомбоубежище. Чаще всего, если тревога менее получаса, то показ фильма продолжают с того места, на котором остановились, если дольше – предлагают обменять билет на другой сеанс.

При этом сеансы привязаны к комендантскому часу и работе общественного транспорта – самые ранние сеансы начинаются в 10:00, а самые поздние – в 19:00.

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Кроме того, вы можете посмотреть фильмы, которые вышли в прокат в предыдущие недели, а также лучшие сериалы октября 2022 года – на этой неделе стартует готический хоррор "Интервью с вампиром", комедийный хоррор "Вампир Реджинальд", вестерн "Уокер: Независимость", журналистская драма "Аляска Дейли", мистический сериал "Клуб полуночников" и еще несколько интересностей.

Марина Григоренко

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