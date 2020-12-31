Что в кино на Новый год: «Фестиваль Рифкина», «Рождество кота Боба» и другие премьеры 31 декабря для хорошего настроения

В последний день нелегкого 2020 года в украинский прокат выходит сразу несколько комедийных и праздничных киноновинок. На звание премьеры недели претендует новый фильм от короля интеллектуальной комедии Вуди Аллена «Фестиваль Рифкина». Также зрителей ждут трогательная история «Рождество кота Боба» и комедийный боевик «Охота на Санту». На что еще можно пойти в кино с 31 декабря, читайте в обзоре УНИАН.

Фестиваль Рифкина / Фестиваль Ріфкіна / Rifkin’s Festival (США, Испания, Италия, 2020)

Четырехкратный обладатель премии «Оскар» Вуди Аллен, бесспорно, является одним из самых знаковых режиссеров нашего времени, каждый новый фильм которого вызывает немалый ажиотаж. Несмотря на свой почтенный возраст – в декабре Вуди Аллену исполнилось 85 лет, великий режиссер и сценарист вот уже шестой десяток лет продолжает продуктивно работать на благо мирового кинематографа. «Все, что вы всегда хотели знать о сексе, но боялись спросить» (1972), «Любовь и смерть» (1975), «Энни Холл» (1977), «Пурпурная роза Каира» (1985), «Сладкий и гадкий» (1999), «Матч-пойнт» (2005), «Вики Кристина Барселона» (2008), «Полночь в Париже» (2011), «Дождливый день в Нью-Йорке» (2019) – все это лишь малая часть его обширной фильмографии.

Итак, «Фестиваль Рифкина» – это 50-я по счету картина Вуди Аллена, которая входит в особую секцию его работ – кино, снятое в Европе. В начале нынешнего тысячелетия главный режиссер Нью-Йорка, который вдохновил целое поколение на съемки кино именно в этом городе, сам решил выйти за пределы известного ему мира, и внезапно оказалось, что Вуди Аллен способен точно так же ярко снимать и другие города – Лондон, Барселону, Париж, Рим, а теперь и Сан-Себастьян.

Сюжет фильма «Фестиваль Рифкина» рассказывает об американской паре, которая отправляется на известный кинофестиваль в Сан-Себастьяне. Жена Сью в исполнении Джины Гершон («Красная жара», «Без лица», «Шоугелз») работает профессиональным пресс-агентом и представляет на фестивале своего клиента – модного, молодого и привлекательного режиссера Филиппа. Его роль исполняет французский красавец Луи Гаррель («Мечтатели», «Воображаемая любовь», «Молодой Годар»).

Муж Сью – Морт в исполнении Уоллеса Шона («Манхэттен», «Проклятие нефритового скорпиона», «Хорошая жена») любит классическое кино и годами преподавал киноискусство, но бросил все ради написания книги, которую никак не может закончить. Он отправляется на кинофестиваль не только ради премьер и показов старого кино, но и чтобы выполнить главную миссию – понять, не сильно ли увлеклась его жена молодым режиссером? Однако вскоре атмосфера закулисья, пресс-показов и вечеринок окончательно сбивает с толку бывалого Морта, и вот уже он сам находит себе новое увлечение. Героев Вуди Аллена ждут романтические приключения, вечеринки, а также потрясающие пляжи и архитектура Сан-Себастьяна – одного из старейших городов солнечной Испании.

Также в картине снялись двукратный обладатель «Оскара» Кристоф Вальц («Бесславные ублюдки», «Джанго освобоженный», «007: Спектр», «Не время умирать»), Елена Анайя («Люсия и секс», «Кожа, в которой я живу», «Чудо-женщина»), Сержи Лопес («Лабиринт фавна», «Человек, который убил Дон Кихота») и другие.

Охота на Санту / Полювання на Санту / Fatman (США, Великобритания, Канада, 2020)

Уже столько снято фильмов на тему Рождества и Нового года – добрых, злых, смешных и грустных, что режиссерам и сценаристам приходится изощряться изо всех сил, чтобы выпустить новый праздничный фильм, чем-то отличающийся от предыдущих. На этот раз в канун Нового года в украинский кинопрокат выходит комедийный боевик «Охота на Санту», название которого в оригинале звучит как «Толстяк».

В центре сюжета – нетипичный Санта по имени Крис Крингл в исполнении Мела Гибсона («Безумный Макс», «Храброе сердце», «Смертельное оружие»). В течение последних двухсот лет он вместе со своей женой Рут живет уединенно в лесу Аляски, и увлечения у него не самые праведные - печеньки, алкоголь, бокс. Из-за постоянного роста числа непослушных детишек дела на фабрике игрушек Санты идут не очень, и теперь туда со своими заказами наведались военные, которым явно не до праздника. Ситуацию ухудшает обиженный парнишка, который остался недоволен подарком от Санты и, чтобы отомстить рождественскому старичку, нанял киллера, роль которого исполнил Уолтон Гоггинс («Джанго освобожденный», «Омерзительная восьмерка», «Человек-муравей и Оса»).

Рождество кота Боба / Різдво кота Боба / A Christmas Gift from Bob (Великобритания, 2020)

Еще один рождественский фильм в кинопрокате на этой неделе – семейная драма «Рождество кота Боба», подтверждающая, что чудеса случаются. Картина является продолжением биографической ленты «Уличный кот по кличке Боб», в которой рассказывалась трогательная история бездомного уличного музыканта с наркотической зависимостью Джеймса Боуэна, жизнь которого полностью меняет встреча с рыжим котом Бобом.

Несмотря на собственные финансовые проблемы, утративший всякий интерес жизни парень берется выхаживать больного кота, и неожиданно налаживает свою жизнь. Тепер забота о другом живом существе становится для него главной целью в жизни, а взамен Боб повсюду сопровождает молодого человека – сначала как уличного музыканта, а потом как продавца газет. Ну а туристы со всего мира съезжаются в Лондон, чтобы посмотреть на эту парочку.

На сегодняшний день Джеймс Боуэн сумел излечиться от наркозависимости и стал успешным писателем-автором бестселлеров, в которых он описывает жизнь Боба. В фильме «Рождество кота Боба» Джеймс, к роли которого вернулся британский актер Люк Тредэвей («Убить Боно», «Битва Титанов»), вспоминает последнее Рождество, которое они с Бобом провели на улице. Самого Боба, как и в первой части, сыграл реальный кот Боб, а также его коты-дублеры. Увы, вскоре после съемок Боб умер – ему было 14 лет.

Отчаянные беглецы / Відчайдушні втікачі / Adieu les cons (Франция, 2020)

Также в новогоднем репертуаре – французская драматическая комедия «Отчаянные беглецы» с, казалось бы, совершенно невеселым сюжетом. Главная героиня картины Сьюзи узнает, что она смертельно больна. И вот, подобно героям культовой немецкой картины «Достучаться до небес», она решается наконец совершить то, что давно хотела. В компании двух странных мужчин она отправляется в длинное и увлекательное путешествие. Их ждет незабываемый и сногсшибательный квест.

Первое Рождество / Перше Різдво / Il primo Natale (Италия, 2019)

Европейская комедия – это часто довольно специфическое зрелище, а итальянская комедия – вдвойне специфическое. По сюжету картины «Первое Рождество», убежденный атеист Сальво промышляет кражей предметов духовного искусства, а отец Валентино – благочестивый священник. И вот эти два совершенно далеких друг от друга мира сталкиваются накануне Рождества: причудливой волей судьбы Сальво и Валентино переносятся во времена библейских событий и оказываются в Палестине за несколько дней до Рождества. Теперь им предстоит узнать о себе много нового, проявить мужество перед опасностью в лице царя Ирода и, рискуя собственной жизнью, спасти маленького Иисуса.

Пингвиненок Пороро: Пираты острова сокровищ / Пінгвінчик Пороро: Пірати острова скарбів / Pororo, Treasure Island Adventure (Южная Корея, 2019)

Ну а для самых маленьких зрителей в кинотеатрах покажут анимационный приключенческий фильм «Пингвиненок Пороро: Пираты острова сокровищ», в котором милый пингвиненок Пороро с друзьями отправится в путешествие на корабле в поисках легендарного сокровища. Его ждут удивительные встречи с коварными пиратами и самим капитаном Сильвером.

На что еще пойти в кино с 31 декабря

Кроме того, в украинских кинотеатрах продолжат показывать фильмы, вышедшие в прошлые недели: хитовая украинская приключенческая комедия «Безславні кріпаки», анимационный фильм «Душа» от Pixar, супергеройский блокбастер «Чудо-женщина 1984», алкогольная трагикомедия «Еще по одной», украинская предпраздничная картина «Сказка старого мельника», авантюрная комедия «Афера по-голливудски», фэнтези «Питер Пэн и Алиса в стране чудес», документальный фильм о легендарных хоккеистах украинского происхождения «Юки» и другие. Также в кинотеатре «Жовтень» продолжат показывать лучшие фильмы 2020 года по версии Arthouse Traffic.

***

Напомним, с 8 января 2021 года в Украине начнет действовать жесткий карантин, который минимум на две недели закроет кинотеатры. А потому, если вы все же хотите посмотреть на большом экране киноновинки, советуем вам успеть до этого времени. Главное, соблюдайте дистанцию, мойте ручки и носите масочки.

С наступающими! Берегите себя!

Марина Григоренко

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter