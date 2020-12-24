На что пойти в кино с 24 декабря: украинский Тарантино, анимация от Pixar и лучшие фильмы 2020 года

Украинцев впереди ждет три выходных дня, и кинотеатры всерьез настроены заманить в этом время зрителей в залы. В частности, в широкий прокат выходят украинская приключенческая комедия «Безславні кріпаки», снятая в духе Тарантино, и долгожданный мультфильм от студии Pixar «Душа». Кроме того, на «больших экранах» покажут заключительные две части «поттерианы», а также лучшие фильмы 2020 года. На что пойти в кино с 24 декабря, читайте в обзоре УНИАН.

Бесславные крепостные / Безславні кріпаки (Украина, 2020)

Украинскую приключенческую комедию «Безславні кріпаки» фактически начали крутить в отдельных кинотеатрах еще с прошлой недели, однако 24 декабря фильм выходит в широкий прокат. Корреспондент УНИАН уже побывал на показе ленты, и готов поделиться свежими впечатлениями.

Честно признаюсь, я насторожено относилась к идее откровенных отсылок к чужим киноработам. Даже само название ленты прямо отсылает нас к фильму Квентина Тарантино «Бесславные ублюдки», тогда как по трейлеру фильма можно было отчетливо уловить, что его авторы серьезно вдохновлялись другим фильмом культового американского режиссера – «Джанго освобожденный».

К моему большому удивлению, фильм «Безславні кріпаки» молодого украинского режиссера Романа Перфильева («Лиса гора») оказался очень даже достойным зрелищем и «зашел» мне куда лучше той же «Чудо-женщины 1984», на которую я сходила за пару дней до этого (обзор можно почитать по ссылке).

Действительно, опытный киноман без труда мог разглядеть отсылки к конкретным сценам из фильмов Тарантино – тут был и свой Уолтон Гоггинс, и своя считалочка, и своя «голая» сцена в амбаре, и много еще чего можно было уловить, не будем спойлерить. Однако вместе с тем авторам картины удалось снять свое кино, а не просто передрать чужое, лишь обрамив это в украинский колорит. Здесь были гротеск, штампы, заимствования, отсылки к нынешним украинским реалиями, суровый юмор и, казалось бы, совершенно несовместимые понятия, но в итоге это все как-то так органично переплеталось.

Также команде, работавшей над лентой, удалось создать харизматичных персонажей – японский самурай, хитрый еврей, продажный народный герой, жестокий пан и многие другие. А еще – это оригинальный взгляд на Тараса Шевченко, который, по версии «Безславних кріпаків», настоящий боец, и, кажется, мы никогда не видели его на украинском экране таким живым, а не престарелым страдальцем.

Вообще, радует, что в Украине постепенно начинают снимать качественную комедию, а не только примитивный ширпотреб в духе «Скаженого весілля». Яркий тому пример – «Мої думки тихі» Антоніо Лукіча. А еще украинская комедия наконец начала заходить на территорию серьезных тем, как, например, «Наші котики».

Наш вердикт: На фильм «Безславні кріпаки» точно нужно идти в кинотеатр. Во-первых, потому что это качественное развлекательное кино, полтора часа экранного времени пролетают мгновенно, и вы даже постепенно забываете о Тарантино. Мы с подругой смеялись на протяжение всего сеанса, тем более, что мы были одни в зале. И отсюда – во-вторых: не упустите возможность поддержать действительно хороший украинский кинопродукт.

Душа / Soul (США, 2020)

Еще одна новинка недели – долгожданный выход мультфильма «Душа». Pixar Animation Studios, работающая над проектом, считается одной из лучших по части компьютерной анимации. Именно они работали над «Историей игрушек», «В поисках Немо», «Суперсемейка», «Рататуй», «Тачки», «Храбрая сердцем» и многими другими мультфильмами, которые полюбились как взрослым, так и детям.

Режиссером «Души» выступил Пит Доктер – один из ключевых сотрудников Pixar, на счету которого шесть номинаций на «Оскар». Самые известные фильмы, над которыми он работал – «Корпорация монстров», «Вверх» и «Головоломка».

Сюжет анимационного фильма «Душа» вращается вокруг учителя музыки средней школы и джаз-музыканта Джо Гарднера (в оригинальной версии его озвучивает Джейми Фокс – «Джанго освобожденный», «Рэй», «Солист»), с которым происходит несчастный случай в тот самый день, который до всего этого вполне мог бы претендовать на звание лучшего в его жизни. Его душа отделяется от тела и отправляется в Чистилище, однако Джо совершенно не готов отойти в мир иной. Теперь Джо приходится задуматься над тем, что значит – иметь душу.

А еще у «Души» интригующий саундтрек, над которым в том числе работали Трент Резнор и Аттикус Росс. Это уже не первая работа лидера американской индастриал-группы Nine Inch Nails и его британского коллеги – до этого они уже работали над саундтреками к фильмам «Социальная сеть» (за работу над ним они получили «Оскар»), «Девушка с татуировкой дракона» и «Исчезнувшая».

И другие фильмы в прокате с 25 декабря

Также с 24 декабря украинским зрителям будут показывать на «больших экранах» две завершающие части «поттерианы» – «Гарри Поттер и Дары Смерти» (Великобритания, США, 2010-2011). За неимением большого количества киноновинок в условиях 2020 года, практически остановившего киноиндустрию, украинские кинопрокатчики решили использовать беспроигрышный вариант – вернуть в кинотеатры серию фильмов о приключениях юного волшебника Гарри Поттера и его друзей из школы магии Хогвардс. В седьмой и восьмой частях знаменитой киносаги героев ждет финальная схватка с Волан-де-Мортом и его приспешниками.

Традиционно под Новый год в кинотеатрах покажут несколько сказок для детей. Анимационная семейная комедия «Семейка Крудс: новая эра» (США, 2020) расскажет историю первой семьи в мире. Энергичная семейка всегда готова к открытиям и трудностями их не спугнуть. Однако вдруг на горизонте появляются конкуренты, убежденные в собственной уникальности. На пороге глобальных катаклизмов жизни обеих семей переворачивается с ног на голову.

Еще одна киноновинка недели для детей – украинская сказка «Пекельна Хоругва, або Різдво Козацьке» (Украина, 2019). Фильм расскажет о казаках, которые многие годы защищали украинский народ ото всякой напасти, не жалея ни своей крови, ни своих жизней ради блага простых людей. Именно поэтому прощаются им все грехи, если умерли они в бою за справедливость, потому ни одной души казацкой в преисподней не найти. Но Дьявол был бы не Дьяволом, если бы не хотел изменить этот порядок. Обидно ему, что ни одного казака за столько лет не видел у себя, вот и решил с апостолом Петром поспорить, что сможет поймать и до Рождества удержать у себя самого удалого и самого храброго казака по имени Семен.

Кроме того, в кинотеатре «Жовтень» покажут подборку лучших фильмов уходящего года по версии Arthouse Traffic. В нее вошли фильмы-события, лауреаты международных кинофестивалей и кинопремий – «Паразиты», «Портрет девушки в огне», «Озеро диких гусей», «О бесконечности», «Против всех врагов: История Джин Сиберг», «Одной волшебной ночью», «Нотр-Дам» и «Мой друг мистер Персиваль», а также лучшие украинские фильмы года – «Атлантида», «Мої думки тихі», «Земля блакитна, ніби апельсин», «Забуті» та «Пофарбоване пташеня».

Кроме того, в украинских кинотеатрах продолжат показывать фильмы, вышедшие в прошлые недели: супергеройский блокбастер «Чудо-женщина 1984», алкогольная трагикомедия «Еще по одной», украинская предпраздничная картина для детей «Сказка старого мельника», мультфильм «Гол!», авантюрная комедия «Афера по-голливудски», фэнтези «Питер Пэн и Алиса в стране чудес», документальный фильм о легендарных хоккеистах украинского происхождения «Юки» и другие.

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Напомним, с 8 января 2021 года в Украине начнет действовать жесткий карантин, который минимум на две недели закроет кинотеатры. А потому, если вы все же хотите посмотреть на большом экране киноновинки, советуем вам успеть до этого времени.

Марина Григоренко

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