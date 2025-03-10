Стартовали съемки первого original-сериала от Киевстар ТВ - драмеди "Витя". Проект производится в рамках стратегического соглашения Киевстар ТВ и FILM.UA Group и станет важным шагом в развитии украинского сериального производства для ОТТ-платформ.

Оригинальный контент стал ключевым фактором успеха цифровых платформ во всем мире, что подтверждено международным опытом. Киевстар ТВ и FILM.UA Group уже работали по инновационной модели распространения контента catch forward, по которой премьеры сериалов сначала выходят на онлайн-платформе, а затем - на традиционном телевидении. Сериал "Витя" станет новой страницей сотрудничества и уникальным original-проектом, созданным специально для украинской аудитории.

Сюжет сериала рассказывает о молодом автослесаре Вите из Лубнов, который мечтает о психологической карьере в Киеве. Начинающий психолог становится местной знаменитостью благодаря нестандартному подходу - консультировать клиентов прямо на СТО, сравнивая человеческую психику со строением автомобиля. Ежедневно он сталкивается с человеческими переживаниями, помогая каждому разобраться с собственными страхами и проблемами. Впрочем, сам герой сталкивается со сложным выбором: остаться в родном городе или отправиться в Киев, чтобы достичь новых профессиональных высот. Что же он выберет?

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"Витя" - это первые шаги платформы Киевстар ТВ в создании original-контента. Компания инвестирует в качественный украинский сериальный продукт, расширяя горизонты для зрителей и профессионалов индустрии. Драмеди основано на короткометражном одноименном фильме режиссера Максима Соседи - дипломной работе в Украинской Киношколе, которая позже получила награду на Eastern European Short Film Awards, а также была номинирована на фестивале "Mykolaichuk OPEN".

"Производство первого полноценного original проекта - это логичный шаг в развитии Киевстар ТВ. Мы стремимся не просто ретранслировать контент, покупать премьеры и эксклюзивы, которые производятся для кинотеатров или телевидения, а формировать качественный украинский продукт, который будет интересен как нашим зрителям, так и международной аудитории. "Витя" станет первой, но далеко не последней историей, которую мы расскажем. Деньги должны инвестироваться в развитие украинского производства, а не наоборот, именно поэтому на сегодня у нас самая большая видеотека проектов украинского производства", - отмечает Павел Рыбак, CEO Киевстар ТВ.

Виктория Ярмощук, СЕО FILM.UA Group, прокомментировала сотрудничество: "Уникальный контент, который не доступен в других источниках, является ключевым фактором успеха современных платформ. Как лидер в сфере производства контента и важный игрок рынка развлечений, мы осознаем значимость этих процессов. "Витя" - это первая ласточка, и наша стратегическая задача - системно производить и развивать оригинальный контент в сотрудничестве с платформами. Мы рады, что с Киевстар ТВ создаем проект, который будет качественно отличаться от традиционного телевидения. "Витя" покажет реальные истории без подстроек под телевизионные стандарты - жизнь такой, как она есть. Мы стремимся сделать этот контент уникальным, острым и честным".

Съемки первого сезона продолжаются, а премьера драмеди планируется уже осенью на платформе Киевстар ТВ. Следите за новостями, чтобы узнать больше об этом уникальном проекте.

Справочно: Киевстар ТВ - совместный проект Киевстар и 1+1 media, основанный 11 декабря 2019 года. Это платформа кино и телевидения, которая предоставляет пользователям доступ к сотням тысяч часов отечественного и зарубежного контента, прямоэфирных программ и регулярно предлагает эксклюзивные допремьерные показы проектов. Платформа содержит более 430 телеканалов и VOD-библиотеку из 20 тыс. фильмов, сериалов, мультфильмов и шоу. Дополнительная информация: tv.kyivstar.ua

FILM.UA Group - один из крупнейших медиахолдингов в Восточной Европе и безоговорочный лидер украинского рынка аудиовизуального контента и развлечений. Компания специализируется на производстве игровых фильмов, телесериалов и анимационного контента. Кроме того, FILM.UA Group активно занимается международной дистрибуцией контента, включая кинотеатральные релизы, и предоставляет комплексные услуги по адаптации и локализации контента. Группа управляет собственными телеканалами и оперирует киностудийным комплексом в Киеве.

Среди проектов - полнометражные фильмы "Мавка. Лесная песня", "Конотопская ведьма", "Поезд в 31 декабря", трилогия "Сумасшедшая свадьба", "Цена правды", сериалы-альманахи "Первые дни", "И будут люди" и многие другие.