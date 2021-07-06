Корреспондент ТСН Сергей Моргун проехал 555 км на велосипеде, чтобы показать малоизвестные, но захватывающие уголки нашей страны.

5 июля в 19.30 в эфире ТСН на телеканале 1+1 состоялась премьера спецпроекта "Истории с колес" о путешествиях по Украине на велосипеде. В цикле 5 сюжетов, в которых покажут живописные уголки Украины с туристическим потенциалом, добраться до которых можно только на велосипеде.

Автором спецпроекта стал корреспондент ТСН Сергей Моргун, который вместе с оператором Даниэлем Коссаковским на велосипедах отправился в экспедицию на Полесье. Команда ТСН проехала 555 км, чтобы показать зрителям, как живет современное Полесья и чем может заинтересовать туристов, особенно тех, кто ищет нестандартный формат для путешествий летом, например, на велосипеде.

"Полесье - это своеобразная украинская Амазония, самая большая территория в Европе с наименьшей урбанизацией. Здесь просто огромный выбор туристических объектов на любой вкус. Это и уникальная природа, и архитектурные памятники. Мы побывали в местах, где не ездят автомобили или общественный транспорт, но живут невероятные люди. Это путешествие мы точно не забудем и, надеюсь, вдохновим людей пересесть на велосипед и увидеть эти места собственными глазами", - рассказывает Сергей Моргун.

В спецпроекте зрители узнают все тонкости путешествий на велосипеде и увидят невероятную природу и архитектуру региона. В сюжетах покажут уникальные памятники архитектуры - костелы и замки, на которые приезжают посмотреть со всего мира. Чем поражают базальтовые и меловые карьеры и как на них работают люди – уже скоро в эфире ТСН на 1+1.

"Миссия проекта - открыть зрителям сам формат велотуризма. Возможно, в нашей стране он еще не насколько популярен, как за кордом, но это – будущее. Это - не только экологично, но и классно. Такой вид туризма подойдет для тех, кто устал от машин и самолетов и хочет на полную соединиться с природой. В спецпроекте мы не только покажем, что можно посмотреть путешествуя на велосипеде, но и расскажем обо всех тонкостях, плюсах и минусах таких странствий", - рассказывает директора департамента по новым форматам Ольга Кашпор.

Журналисты доберутся до знаменитых полесских болот, которые поражают своим масштабом, и на байдарках спустятся по каналам рек Стоход и Припять. Во время велоэкспедиции команда ТСН нашла настоящий рай для интровертов – поселок, где годами не видели транспорта, но здесь счастливо продолжают жить люди. Как добраться до затерянного в лесу поселка и почему это идеальное место для единения с природой - смотрите в спецпроекте.

ТСН познакомит зрителей с пасечником, который уникальным способом добывает дикий мед, как и тысячу лет назад – бортями. Мужчина расскажет, почему ни за что не перейдет на современные методы пчеловодства. Также в сюжете можно увидеть, как готовят традиционные полесские блюда и узнать, что такое "мацик" и "бобовичок" и почему их так любят местные жители.

Также в спецпроекте покажут украинский стоунхедж, полесский заказник "Каменное село" и расскажут, почему вокруг этого места так много мистических легенд и есть ли основания в них верить.

Смотрите спецпроект "Истории с колес" в течение недели в вечернем выпуске ТСН в 19: 30 на 1+1.

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Автор: Диана Могилевич