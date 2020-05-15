"Думала, это конец": участница шоу "Холостяк-10" сделала откровенное признание о церемонии роз

Девушка была уверена, что десятая церемония роз будет для нее последней.

В прошлую пятницу состоялся 10 выпуск романтического украинского шоу "Холостяк", по результатам которого в проекте остались Даша, Вика и Дана.

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При этом Вика накануне нового выпуска шоу сделала откровенное признание о церемонии роз. Девушка была уверена, что десятая церемония роз будет для нее последней.

“Нервы, напряжение, безумный стресс, тряслось от волнения всё тело, сердце билось так, что думала было слышно через микрофон. А в голове лишь одно: «Молчи Вика, дабы не сорваться! Ты сильная!» - вот, что я тогда ощущала на церемонии роз. Мне показалось что это конец, the end нашей с ним истории”, - поделилась Виктория.

Как сообщал УНИАН, в новом выпуске шоу таинственный незнакомец расскажет о секретах девушек.