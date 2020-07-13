Группа подростков шокировала киевлян своим поведением (дополняется)

В воскресенье 12 июля в нескольких районах Киева замечены группы подростков, которые вышли на улицы с протестом. Их лица прятались под медицинскими масками с наклеенными крест-накрест черным скотчем. В руках парни и девушки держали картонки с провокационными надписями: «ЗНО – не кінець світу!», «Батьки вибрали за мене», «Маю дівчину. Батьки не в курсі», «Всім на мене насрати!» и т.п.

Прохожие пытались выяснить, что происходит, но молодежь отмалчивалась, показывая жестами на свои маски с крестами. Редакция Lite сейчас выясняет детали насчет этой акции.

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