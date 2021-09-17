На концерт будут пропускать только вакцинированных и с отрицательным тестом на COVID-19.

На бесплатный концерт группы "Океан Ельзи", который состоится 18 сентября по случаю 360-летия Львовского национального университета им. Ивана Франко, будут пускать только вакцинированных и с отрицательным тестом на COVID-19.

Об этом говорится в сообщении на официальной странице группы в Facebook.

"Учитывая рост уровня заболеваемости, а также распоряжение городского головы "О проведении концерта группы "Океан Эльзы"), мы все вместе должны придерживаться карантинных требований. Проход на концерт будет разрешен как вакцинированным, так и тем, кто имеет отрицательный тест на COVID-19", - сказано в нем.

Читайте такжеВакарчук показал свой идеальный пресс и взбудоражил поклонников (фото)Отмечается, что доступ на площадь перед университетом, где будет проходить концерт, разрешат только при наличии одного из следующих документов: сертификата о вакцинации от COVID-19 (электронный в приложении "Дия" или распечатанный от семейного врача), отрицательного теста на COVID-19, сделанного за 72 часа до события, и справки о получении первой дозы вакцины от коронавирус.

Вакцинировать желающих обещают даже на месте, непосредственно перед концертом. Таких посетителей тоже будут пропускать.

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Автор: Мирослава Бзикадзе