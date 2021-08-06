Музыкантам отказали в аренде помещения для проведения предстоящего концерта.

Участник группы Green Grey Дмитрий Муравицкий (прозвище "Мурик") отреагировал на отмену их запланированного концерта ко Дню независимости на крыше ЦУМ в Киеве словами: "Back in USSR!! Возвращение в "совок".

Об этом музыкант написал на своей странице в Instagram.

5 августа в команде, занимающейся организацией событий, Svitlo Concert заявили об отказе в сотрудничестве с группой из-за непатриотичной позиции артистов, о которой узнали благодаря общественной огласке лишь недавно.

Речь шла об отказе в аренде помещения в ЦУМ.

Читайте такжеБратья Коэн не будут снимать фильмы вместе: рассекречена причинаМуравицкий в ответ заявил, что организаторы сами обратились к ним и предложили свою локацию.

По словам музыканта, у них на тот момент были четыре аналогичных предложения в Киеве, Одессе и Харькове, но согласились они именно на концерт на крыше.

Муравицкий назвал отказ в проведении концерта "нарушением гражданских прав".

"Теперь мы не можем давать концерты для своих друзей, поклонников, которые заплатили деньги за наш концерт? Что за дичь? История уже знала подобные случаи, когда неугодным рок-группам запрещали проводить концерты. Это было в 80-е прошлого века", – написал Муравицкий.

Музыкант пообещал фанатам сообщить о новом концерте и презентации альбома.

В последнее время Green Grey не везет с выступлениями. В конце июля музыкантов исключили из большого концерта ко Дню Независимости на НСК "Олимпийском". Тогда группа утверждала, что это решение приняли из-за якобы русского языка в тексте песни.

Однако на Банковой это опровергли: музыкантов решили не брать из-за недавно высказанной позиции самого Муравицкого по закону о языке.

Автор: Яна Ставская