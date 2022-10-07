В украинский прокат фильм выйдет 27 октября 2022 года.

Вышел трейлер драматичного триллера "Горная лихорадка" (Summit Fever) с Райаном Филлиппом ("Жестокие игры", "Я знаю, что вы сделали прошлым летом", "Столкновение") в главной роли.

Как сообщает пресс-служба Kinomania Film Distribution, в украинский прокат фильм выйдет 27 октября 2022 года.

В центре сюжета фильма окажется английский альпинист, который ступает на горную тропу в Альпах, чтобы помочь своему другу за одно лето покорить "большую тройку": Матергорн, Айгер и Монблан. Уже во время первых двух восхождений друзья становятся свидетелями смертельных случаев, однако, несмотря на это, упорно начинают третье. Они даже не подозревают, что на другой стороне горы как раз в это время назревает смертоносный шторм.

Также в фильме сыграли Фредди Торп ("Овердрайв", "Судьба: Сага Винкс"), Ханна Нью ("Колдунья", "Штамм") и другие.

Режиссером фильма выступил Джулиан Гилби, отличившийся работой на британском кинорынке.

Также был представлен официальный постер к фильму.

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