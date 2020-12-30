Главные суперзвезды страны Олег Винник, MONATIK, Тина Кароль и Надя Дорофеева будут искать уникальные голоса.
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По традиции, кроме молодых талантливых вокалистов, покорить сцену музыкального проекта приходят и уже опытные артисты. Так, в этом году в "слепых прослушиваниях" приняла участие популярная певица Надежда Мейхер и заслуженный артист Украины и муж Ольги Сумской Виталий Борисюк.
"Мне кажется, очень классно принять участие в таком проекте, который уже идет не один сезон. С удовольствием спою одну из своих любимых песен. Этот проект открывает новые лица, новые голоса", - сказала Мейхер.
Также на сцене выступит подруга певицы Мишель Андраде. Ирина Эмбралидзе решила прийти на "Голос страны. Перезагрузка" в память о матери, которая в прошлом году погибла в аварии в центре столицы.
А еще зрителей ждет сенсационное возвращение на большую сцену известного дуэта, поставленного на паузу. Какой именно коллектив решил таким образом заявить о возвращении, зрители узнают вскоре на телеканале "1+1".
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