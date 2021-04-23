Песенный конкурс "Голос страны" уже не один год радует зрителей новыми талантами. На шоу приходят не только новички, но и продвинутые артисты, которые хотят вдохнуть глоток свежего воздуха.
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УНИАН решил вспомнить, кто выигрывал за десять сезонов шоу. А вот, кто одержит победу в 11 сезоне - пока неизвестно.
В первом сезоне победителем стал Иван Ганзера (наставник Д. Арбенина). В финале он спел песню "Не плач, тато".
Второй сезон стал успешным для Павла Табакова (наставник Д. Арбенина).
В третьем сезоне победила Анна Ходоровская (наставник А. Пономарёв). Она исполнила песню "А напоследок я скажу".
В четвертом сезоне победу одержал Игорь Грохоцкий (наставник С. Вакарчук). Он покорил зрителей задорным выступлением с песней "Мій рідний край".
Антон Копытин из команды Тины Кароль выиграл в пятом сезоне проекта "Голос страны".
Начинающая артистка Виталина Мусиенко из команды Святослава Вакарчука достигла музыкального Олимпа уже в шестом сезоне шоу.
Седьмой сезон проекта стал знаковым для священника Александра Клименко. К победе его привела Тина Кароль.
Восьмой сезон закончился победой и для Елены Луценко, которой помогал Сергей Бабкин.
В девятом сезоне шоу победила Оксана Муха (наставник Dan Balan).
В юбилейном десятом сезоне победителем стал Роман Сасанчин из команды Тины Кароль.
Отметим, полный выпуск "Голоса страны" можно посмотреть по понедельникам на 1plus1.video.
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