Появился постер фильма "Годзилла против Конга" (фото)

Фильм выйдет уже в марте.

Опубликован постер фильма «Годзилла против Конга», релиз которого намечен на 26 марта. Также на 24 января анонсирован дебютный трейлер ленты. Фильм выйдет одновременно в кинотеатрах и на HBO Max на территории США. Что известно о других фильмах Warner Bros. Кинокомпания Warner Bros. опубликовала тизер-трейлер своих главных премьер 2021 года.

В видео попали кадры из ряда фильмов, среди которых ремейк "Тома и Джерри", "Дюна", "Отряд самоубийц: Миссия навылет", "Матрица-4", приквел "Клана Сопрано", "Годзилла против Конга", "Те, кто желает мне смерти", "Смертельная битва" и другие.

Все эти ленты выйдут одновременно на больших экранах и на стриминговом сервисе HBO Max. Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram Автор: Ольга Робейко

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