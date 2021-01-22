"Годзилла против Конга" / фото twitter.com/GodzillaVsKong

Опубликован постер фильма «Годзилла против Конга», релиз которого намечен на 26 марта.

Также на 24 января анонсирован дебютный трейлер ленты. 

Фильм выйдет одновременно в кинотеатрах и на HBO Max на территории США.

фото twitter.com/GodzillaVsKong

Что известно о других фильмах Warner Bros.

  • Кинокомпания Warner Bros. опубликовала тизер-трейлер своих главных премьер 2021 года. 
  • В видео попали кадры из ряда фильмов, среди которых ремейк "Тома и Джерри", "Дюна", "Отряд самоубийц: Миссия навылет", "Матрица-4", приквел "Клана Сопрано", "Годзилла против Конга", "Те, кто желает мне смерти", "Смертельная битва" и другие.
  • Все эти ленты выйдут одновременно на больших экранах и на стриминговом сервисе HBO Max. 

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Автор: Ольга Робейко