"Годзилла против Конга" / фото twitter.com/GodzillaVsKong
Опубликован постер фильма «Годзилла против Конга», релиз которого намечен на 26 марта.
Также на 24 января анонсирован дебютный трейлер ленты.
Фильм выйдет одновременно в кинотеатрах и на HBO Max на территории США.
фото twitter.com/GodzillaVsKong
Что известно о других фильмах Warner Bros.
- Кинокомпания Warner Bros. опубликовала тизер-трейлер своих главных премьер 2021 года.
- В видео попали кадры из ряда фильмов, среди которых ремейк "Тома и Джерри", "Дюна", "Отряд самоубийц: Миссия навылет", "Матрица-4", приквел "Клана Сопрано", "Годзилла против Конга", "Те, кто желает мне смерти", "Смертельная битва" и другие.
- Все эти ленты выйдут одновременно на больших экранах и на стриминговом сервисе HBO Max.
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