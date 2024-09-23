Названо дату выхода ленты в Украине.

Кинокомпания Paramount Pictures представила второй трейлер исторического фильма "Гладиатор 2". Стало известно, когда состоится премьера картины в украинском прокате.

Режиссером эпической ленты стал Ридли Скотт известный по фильмам "Чужой", "Бегущий по лезвию", "Марсианин", "Ганнибал" и др. Главную роль Луция в "Гладиаторе 2" сыграл ирландский актер Пол Мескаль. Его герой будет сражаться с генералом Маркусом Акацием, наставником которого был главный герой первого "Гладиатора" Максимус. Этого персонажа в новом фильме сыграл актер Педро Паскаль.

Фильм является сиквелом исторического боевика "Гладиатор" 2000 года с Расселом Кроу. Картина получила всемирную славу, а также 5 премий "Оскар".

События в фильме происходят в Древнем Риме. Несколько лет назад Луций стал свидетелем убийства Максимуса от рук дяди. Он вынужден войти в Колизей после того, как его дом разрушили императорами, которые теперь управляют Римом. Поскольку на карту поставлено будущее империи, Луций должен найти в себе силы забыть прошлое, и вернуть Риму и его жителям былую славу.

В ленте также снимутся актеры Дензел Вашингтон, Джозеф Куинн, Фред Хехингер, Конни Нильсен и Дерек Джейкоби.

Премьера фильма состоится 14 ноября 2024 года. К слову, Скотт планирует снять еще две части "Гладиатора". Их премьеры планируются на 2026 и 2027 годы.

Напомним, ранее вышел первый трейлер фильма "Мики 17" с Робертом Паттинсоном.

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