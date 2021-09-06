Телеантология получила название "Кабинет редкостей Гильермо дель Торо".

Известный мексиканский режиссер Гильермо дель Торо снимет для стримингового сервиса Netflix хоррор-антологию.

Об этом сообщает Deadline.

Сериал получил название "Кабинет редкостей Гильермо дель Торо". Его релиз ожидается в 2022 году.

Ранее проект носил название "10 часов после полуночи". Известно, что "Кабинет редкостей" - это книга наработок дель Торо, опубликованная в 2013 году.

Читайте такжеЛучшие сериалы от Netflix в 2021: самые достойные новинки компанииПо данным журналистов, подтвержден выход восьми серий, из которых как минимум две будут сняты по оригинальным новеллам мексиканского режиссера. Однако снимать эпизоды будут разные режиссеры, а сам дель Торо выступит в качестве шоураннера, исполнительного продюсера и автора идеи.

Съемки сериала уже начались в городе Торонто.

В проекте задействованы такие известные актеры, как Бен Барнс, Эсси Дэвис, Эндрю Линкольн, Тим Блэйк Нельсон, Глинн Термэн, Криспин Гловер и другие.

Напомним, что Гильермо дель Торо также снимает хоррор "Аллея ужасов" для киностудии 20th Century Fox. В прошлом году съемки пришлось отложить из-за пандемии коронавируса.

Автор: Станислав Кожемякин