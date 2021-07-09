Зловещего Санта-Клауса сыграет легендарный актер Дэнни Трехо.

Американский сценарист и режиссер Райан Мерфи показал первый трейлер спин-оффа сериала "Американская история ужасов". Премьера спин-оффа, который получил практически идентичное название - "Американские истории ужасов", состоится уже 15 июля.

Видео Райан Мерфи разместил на своей странице в Instagram.

В минутном ролике показаны как новые локации, так и те, которые уже полюбились фанатам сериала. Так, одна из историй спин-оффа снова коснется "Дома-убийцы", в котором по сюжету произошла ужасная трагедия. в "Американских историях ужасов" появятся новые зловещие существа, маньяки и совершенно неизвестные зрителю истории о героях.

Особого внимания заслуживает пугающий Санта Клаус, которого сыграл легендарный актер Дэнни Трехо. В трейлере его персонаж охотится за жертвой с битой и произносит зловещее "о-хо-хо!".

Спин-офф получил 16 самостоятельных эпизодов. В каждой серии зрители смогут увидеть пугающие истории, которые, как сообщалось ранее, не будут тесно связаны между собой.

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Автор: Полина Кузенко