Американский сценарист и режиссер Райан Мерфи показал первый трейлер спин-оффа сериала "Американская история ужасов". Премьера спин-оффа, который получил практически идентичное название - "Американские истории ужасов", состоится уже 15 июля.
Видео Райан Мерфи разместил на своей странице в Instagram.
В минутном ролике показаны как новые локации, так и те, которые уже полюбились фанатам сериала. Так, одна из историй спин-оффа снова коснется "Дома-убийцы", в котором по сюжету произошла ужасная трагедия. в "Американских историях ужасов" появятся новые зловещие существа, маньяки и совершенно неизвестные зрителю истории о героях.
Особого внимания заслуживает пугающий Санта Клаус, которого сыграл легендарный актер Дэнни Трехо. В трейлере его персонаж охотится за жертвой с битой и произносит зловещее "о-хо-хо!".
Спин-офф получил 16 самостоятельных эпизодов. В каждой серии зрители смогут увидеть пугающие истории, которые, как сообщалось ранее, не будут тесно связаны между собой.
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