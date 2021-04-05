Премия является одной из самых престижных / фото ua.depositphotos.com

Гильдия сценаристов США назвала победителей 27-й премии. Это одна из самых престижных наград в кино.

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Полный список победителей:

  • Лучший актерский состав - "Суд над чикагской семеркой"
  • Лучшая женская роль - Виола Дэвис за роль в фильме "Ма Рейни: мать блюза"
  • Лучшая мужская роль - Чедвик Боузман
  • Лучшая женская роль второго плана - Юн Йо Джон ("Минар")
  • Лучшая мужская роль второстепенного плана - Дэниел Калуя ("Иуда и Черный Мессия")
  • Лучший актерский состав в драматическом сериале - "Корона" 
  • Лучший актерский состав в комедийном сериале - "Шиттс Крик"
  • Лучшая актриса в драматическом сериале - Джиллиан Андерсон ("Корона")
  • Лучший актер в драматическом сериале - Джейсон Бейтман ("Озарк")
  • Лучшая актриса в комедийном сериале - Кэтрин О'Хара ("Шиттс Крик")
  • Лучший актер в комедийном сериале - Джейсон Судейкис ("Тед Лассо")
  • Лучшая актриса в телефильме или минисериал - Аня Тейлор-Джой ("Ферзевый гамбит")
  • Лучший актер в телефильме или минисериал - Марк Руффало ("Я знаю, что это правда")
  • Лучшая команда каскадеров в художественном фильме - "Чудо-женщина 1984"
  • Лучшая команда каскадеров в телесериале - "Мандалорец".
Актеры наблюдали за премией онлайн / reuters
Актеры наблюдали за премией онлайн / reuters
Актеры наблюдали за премией онлайн / reuters
Актеры наблюдали за премией онлайн / reuters
Актеры наблюдали за премией онлайн / reuters

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Автор: Диана Могилевич