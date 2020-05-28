Генри Кавилл ведет переговоры о возвращении к роли Супермена – СМИ

Кавилл исполнил роль Супермена в трех фильмах киновселенной DC.

Актер Генри Кавилл может вернуться к роли Кларка Кента в киновселенной DC студии Warner Bros.

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Как сообщает Variety, актер ведет переговоры о возвращении в киновселенную, хотя о запуске сиквела «Человека из стали» речь не идет. Журанлисты полагают, что Супермен может появиться в качестве камео в одном из грядущих фильмов DC. В частности – во второй части «Шазама», «Черном Адаме» или «Аквамене 2».

Кавилл исполнил роль Супермена в фильмах «Человек из стали», «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости» и «Лига справедливости».

Ранее сообщалось, что режиссерская версия кинокомикса «Лига справедливости» от постановщика Зака Снайдера, о существовании которой несколько лет говорили фанаты, все же появится на экранах.

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