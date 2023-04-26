Кинокомпания Warner Bros. Pictures представила новый трейлер супергеройского фильма "Флэш" (The Flash), который станет частью расширенной вселенной DC.
В новом "Флэше" столкнутся разные миры, после того как Барри Аллен применил свои сверхспособности для путешествия в прошлое, чтобы спасти свою семью и изменить ход событий. Однако герой ненароком изменил будущее и оказался в ловушке иной реальности. Действительность этого мира оказывается не слишком приятной: возвращается генерал Зод, угрожающий все уничтожить, а супергероев, к которым можно было бы обратиться за помощью, не существует. У Барри есть единственный шанс – объединиться с другим Барри и уговорить совершенно другого Бэтмена вернуться из отставки и вызволить одного заключенного криптонианца, хотя и не того, кого он разыскивает. Чтобы спасти мир и жить в будущем, которое знает Барри, ему нужно устроить погоню за своей жизнью.
К роли Барри Аллена (точнее, двух его версий) в новом фильме вернется скандальный Эзра Миллер, который уже играл этого персонажа в "Лиге справедливости".
Также в фильме появятся два Бэтмена – в исполнении Бена Аффлека (2016, 2017) и Майкла Китона (1989, 1992), а также новая Супергерл в исполнении Саши Кейл ("Молодые и дерзкие"), которая впервые будет представлена во Вселенной. Впрочем пока не известно, она ли сыграет этого персонажа и в будущем фильме "Супергерл: Женщина завтрашнего дня", который недавно анонсировали новые руководители DC Studios Джеймс Ганн и Питер Сафран. Роль антагониста генерала Зода исполнит Майкл Шеннон, который играл этого персонажа в фильме "Человек из стали".
Снял фильм аргентинский режиссер Андрес Мускетти, который до этого поставил фильмы ужасов "Мама", "Оно" и "Оно 2".
В украинский прокат новый фильм из расширенной вселенной DC выйдет 15 июня 2023 года.
Как ранее сообщал УНИАН, Джеймс Ганн ("Стражи галактики", "Отряд самоубийц: Миссия навылет", "Миротворец"), который в конце прошлого года вместе со своим давним бизнес-партнером продюсером Питером Сафраном возглавил DC Studios, стал режиссером будущего фильма "Супермен: Наследие" (Superman: Legacy).
В то же время уже известно, что Генри Кавилл не вернется к роли Супермена в фильме Джеймса Ганна. Поиск исполнителя главной роли, который должен быть значительно моложе, все еще продолжается.