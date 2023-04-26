В украинский прокат новый фильм из расширенной вселенной DC выйдет 15 июня 2023 года.

Кинокомпания Warner Bros. Pictures представила новый трейлер супергеройского фильма "Флэш" (The Flash), который станет частью расширенной вселенной DC.

В новом "Флэше" столкнутся разные миры, после того как Барри Аллен применил свои сверхспособности для путешествия в прошлое, чтобы спасти свою семью и изменить ход событий. Однако герой ненароком изменил будущее и оказался в ловушке иной реальности. Действительность этого мира оказывается не слишком приятной: возвращается генерал Зод, угрожающий все уничтожить, а супергероев, к которым можно было бы обратиться за помощью, не существует. У Барри есть единственный шанс – объединиться с другим Барри и уговорить совершенно другого Бэтмена вернуться из отставки и вызволить одного заключенного криптонианца, хотя и не того, кого он разыскивает. Чтобы спасти мир и жить в будущем, которое знает Барри, ему нужно устроить погоню за своей жизнью.

К роли Барри Аллена (точнее, двух его версий) в новом фильме вернется скандальный Эзра Миллер, который уже играл этого персонажа в "Лиге справедливости".

Также в фильме появятся два Бэтмена – в исполнении Бена Аффлека (2016, 2017) и Майкла Китона (1989, 1992), а также новая Супергерл в исполнении Саши Кейл ("Молодые и дерзкие"), которая впервые будет представлена во Вселенной. Впрочем пока не известно, она ли сыграет этого персонажа и в будущем фильме "Супергерл: Женщина завтрашнего дня", который недавно анонсировали новые руководители DC Studios Джеймс Ганн и Питер Сафран. Роль антагониста генерала Зода исполнит Майкл Шеннон, который играл этого персонажа в фильме "Человек из стали".

Снял фильм аргентинский режиссер Андрес Мускетти, который до этого поставил фильмы ужасов "Мама", "Оно" и "Оно 2".

В украинский прокат новый фильм из расширенной вселенной DC выйдет 15 июня 2023 года.

Как ранее сообщал УНИАН, Джеймс Ганн ("Стражи галактики", "Отряд самоубийц: Миссия навылет", "Миротворец"), который в конце прошлого года вместе со своим давним бизнес-партнером продюсером Питером Сафраном возглавил DC Studios, стал режиссером будущего фильма "Супермен: Наследие" (Superman: Legacy).

В то же время уже известно, что Генри Кавилл не вернется к роли Супермена в фильме Джеймса Ганна. Поиск исполнителя главной роли, который должен быть значительно моложе, все еще продолжается.

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