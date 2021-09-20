Картина не получила прокатное удостоверение.

Кинотеатры отменили прокат документального фильма "Тетрадь войны", созданного из видео украинских военных и добровольцев на Донбассе. Государственное агентство Украины по вопросам кино не выдало прокатное удостоверение для картины.

Об этом сообщается на странице фильма в Facebook.

Причиной отказа в прокате стал закон о государственном языке.

"Официальная причина отказа в выдаче прокатного удостоверения - отсутствие процедуры оформления прокатных удостоверений для субтитрованных лент в новых положениях закона о языке, вступивших в действие 16 июля 2021 года", - говорится в сообщении.

Читайте такжеЧто посмотреть на выходных: долгожданная "Дюна" и третий сезон "Полового воспитания"Согласно закону, с 16 июля все фильмы должны иметь украинский дубляж.

В связи с этим кинотеатры отказали картине в прокате и ограничились лишь несколькими спецпоказами, которые посетили около тысячи зрителей.

Справка УНИАН. "Тетрадь войны" - документальный фильм режиссера Романа Любого, который планировали выпустить к 30-летиню Независимости Украины. Первый спецпоказ на большом экране состоялся в кинотеатре "Киевская Русь" 24 августа.

Картина создана из личных видео украинских военных и добровольцев, которые защищали страну на Донбассе. Продюсером ленты стал муж Ульяны Супрун Марко.

Как ранее сообщал УНИАН, на одном из самых престижных кинофестивалей мира Украина будет представлена ​​сразу тремя картинами, созданными при государственной поддержке.

Автор: Анастасия Горбачева