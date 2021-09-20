Кинотеатры отменили прокат документального фильма "Тетрадь войны", созданного из видео украинских военных и добровольцев на Донбассе. Государственное агентство Украины по вопросам кино не выдало прокатное удостоверение для картины.
Об этом сообщается на странице фильма в Facebook.
Причиной отказа в прокате стал закон о государственном языке.
"Официальная причина отказа в выдаче прокатного удостоверения - отсутствие процедуры оформления прокатных удостоверений для субтитрованных лент в новых положениях закона о языке, вступивших в действие 16 июля 2021 года", - говорится в сообщении.
Читайте такжеЧто посмотреть на выходных: долгожданная "Дюна" и третий сезон "Полового воспитания"Согласно закону, с 16 июля все фильмы должны иметь украинский дубляж.
В связи с этим кинотеатры отказали картине в прокате и ограничились лишь несколькими спецпоказами, которые посетили около тысячи зрителей.
Справка УНИАН. "Тетрадь войны" - документальный фильм режиссера Романа Любого, который планировали выпустить к 30-летиню Независимости Украины. Первый спецпоказ на большом экране состоялся в кинотеатре "Киевская Русь" 24 августа.
Картина создана из личных видео украинских военных и добровольцев, которые защищали страну на Донбассе. Продюсером ленты стал муж Ульяны Супрун Марко.
Как ранее сообщал УНИАН, на одном из самых престижных кинофестивалей мира Украина будет представлена сразу тремя картинами, созданными при государственной поддержке.