Этот яркий криминальный мюзикл представит Францию на "Оскар-2025".

Вышел украинский трейлер фильма "Эмилия Перес" (Emilia Pérez), получившего аж три награды Каннского кинофестиваля 2024 года, где, собственно, и состоялась его мировая премьера. В частности, фильму достался приз жюри Канн – третья по престижности награда кинофестиваля после Золотой пальмовой ветви и Гран-при.

Критики характеризуют фильм как уникальный жанровый микс, сочетающий в себе элементы нуара, мелодрамы, комедии и мюзикла. В центре сюжета – адвокат Рита, которая чувствует себя на работе не в своей тарелке: ее компания любит большие деньги, поэтому часто помогает преступникам избежать ответственности. Однажды героиня получает неожиданное предложение – помочь лидеру наркокартеля уйти из криминального мира и реализовать невероятный план побега: стать женщиной, какой он всегда и мечтал быть.

Главные роли в фильме исполнили такие мировые звезды, как Зои Салдана (франшизы "Аватар", "Стражи галактики") и Селена Гомес (сериал "Убийства в одном здании"), а также Адриана Пас и Карла София Гаскон – все четыре актрисы получили приз Каннского кинофестиваля за лучшую женскую роль.

Снял фильм знаменитый французский режиссер Жак Одияр ("И мое сердце замерло", "Пророк", "Ржавчина и кость").

Музыку и песни к фильму написали известные французские музыканты Клеман Дюколь и Камиль (и получили за это приз Канн за лучшую музыку) – первый ранее работал над мюзиклом "Аннетт" Леоса Каракса и группы Sparks с Адамом Драйвером и Марион Котийяр в главных ролях. Также оригинальную песню к фильму Mi Camino записала Селена Гомес, которая, собственно, сначала прославилась именно как поп-певица.

Хореографию к фильму создал всемирно известный хореограф Дамьен Жале, который ранее сотрудничал с Лукой Гуаданьино ("Суспирия") и Полом Томасом Андерсоном ("Анима").

За костюмы в фильме отвечал модный дом Saint Laurent во главе с креативным директором Энтони Ваккарелло, а монтаж фильма выполнила Жюльетт Вельфлин, известная работой над фильмами "8 подруг Оушена" и "Голодные игры".

На данный моценка фильма на IMDb составляет 7,4 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 86% одобрения от критиков с пометкой "Сертифицированная свежесть". В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 71 из 100 баллов, что соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

Мировые медиа также восторженно отозвались о ленте: Variety назвал ее "мощным портретом человека, который бросает вызов нескольким стереотипам одновременно", The Hollywood Reporter описал фильм как "полный свежести, жизненной силы и эффектности", а The Times охарактеризовал "Эмилию Перес" как "мюзикл нашего времени".

И именно этот фильм Франция выбрала своим представителем на "Оскар-2025" в категории лучший международный фильм.

Как сообщила пресс-служба кинокомпании Arthouse Traffic, в украинский прокат фильм выйдет 7 ноября 2024 года.

Кстати, именно кадр из этого фильма украсил постер 8-го кинофестиваля "Киевская неделя критики", который состоится с 17 по 23 октября 2024 года в столичном кинотеатре "Жовтень". Из этого можно сделать вывод, что украинская премьера фильма состоится именно на этом мероприятии.

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