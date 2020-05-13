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Эд Ширан стал самым богатым молодым исполнителем Британии

16:28, 13 мая 2020
Кино и музыка
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REUTERS

Об этом сообщает The Sun.

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В рейтинге Sunday Times Rich Ширан оказался в первой строчке, за ним – певцы из поп-группы One Direction. Но в то же время Ширан опустился на 10 место в общем списке музыкальных богачей Британии.

Финансовое состояние певца оценивается в 200 миллионов фунтов стерлингов.

Ранее стало известно, что Ширан решил взять паузу в творчестве. Исполнитель заявил, что берет тайм-аут и уходит со сцены. В своем Instagram артист признался, что с 2017 года он работал в режиме нон-стоп. Ширан очень устал за последние годы, поэтому собирается отдохнуть и набраться сил для новых свершений.

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Теги: #Британия#музыка