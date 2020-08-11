Представлен звездный постер драмы "Дьявол навсегда"

На изображении в буквы названия фильма вставлены кадры с главными актерами каста.

Стриминговый сервис Netflix представила постер исторической драмы Антонио Кампоса под названием "Дьявол навсегда".

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Фильм выйдет на платформе уже в сентябре. Постер был опубликован в Twitter-акаунте Netflix Queue, который рассказывает о будущих премьерах сервиса.

На изображении в буквы названия вставлены кадры с главными актерами каста – Томом Холландом, Биллом Скарсгардом, Райли Кио, Джейсоном Кларком, Себастианом Стэном, Хейли Беннет, Элизой Сканлен, Мией Васиковской и Робертом Паттинсоном. В твите также говорится, что вскоре выйдет и первый трейлер ленты, премьера которой намечена на 16 сентября.

"Дьявол навсегда" – это экранизация романа Дональда Рэя Поллока. Она расскажет об американской семье, которая в 1960-е годы тяжело переживает последствия Второй мировой войны. Картину снимали в штатах Огайо и Алабама.

Как сообщал УНИАН.Lite, появились первые кадры драмы "Дьявол навсегда" от Netflix с Томом Холландом и Робертом Паттинсоном.

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