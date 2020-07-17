На Netflix выйдет мультфильм о первой высадке на Луну
Стриминговый сервис Netflix приобрел права на показ анимационного фильма Ричарда Линклейтера "Аполлон 10 ½: Приключение космической эры" (Apollo 10 ½: A Space Age Adventure).
Озвучивать персонажей будут Джек Блэк, Закари Ливай и Глен Пауэлл, сообщает 112 со ссылкой на Deadline.
По словам режиссера, мультфильм отчасти вдохновлен его детством. Линклейтеру было 8 лет, когда "Аполлон-11" отправился в космос.
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Для создания будут использованы рисованная и компьютерная виды анимации. О дате выхода не сообщается.
Сюжет перенесет в 1969 год, когда произошла первая высадка человека на Луну. Это событие будет показано с точки зрения астронавта и ребенка, который живет недалеко от центра NASA.
Как сообщал УНИАН, ранее сервис Netflix опубликовал топ из десяти своих наиболее популярных оригинальных фильмов.
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