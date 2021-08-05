Итан Коэн решил посвятить себя театральным постановкам.

Известные режиссеры Итан и Джоэл Коэн больше не будут вместе снимать фильмы.

Об этом рассказал в подкасте Score композитор Картер Беруэлл, который написал музыку ко многим фильмам братьев.

По его словам, режиссером фильма "Макбет" впервые стал только Джоэл Коэн, потому что Итан "больше не хотел снимать кино".

Еще в 2019 году младший из братьев Коэн признавался, что хочет "отдохнуть от кино" и поработать над театральными постановками.

Читайте такжеВ сети появился тизер "Американской истории преступлений", посвященный секс-скандалу с Клинтоном"Ему нравится то, чем он сейчас занимается. У них осталось множество совместных сценариев, которые сейчас пылятся на полках. Надеюсь, они вернутся к ним, поскольку я читал некоторые из них: они невероятны", – отметил Беруэлл.

Братья Итан и Джоэл Коэн: что о них известно

Братья Коэн работали вместе с 1984 года. Они получили четыре премии "Оскар".

Среди самых известных их совместных работ выделяют фильмы "Большой Лебовски", "Старикам тут не место", "После прочтения сжечь", "Фарго".

Автор: Катерина Шварц